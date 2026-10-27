Reuters: Flavio Bolsonaro ar fi fugit în SUA după ce a pierdut alegerile din Brazilia (surse)

Ambasada SUA în Brazilia nu a răspuns solicitării de a comenta situația. Avocatul lui Bolsonaro a refuzat, de asemenea, să comenteze.

Ana Dima
Reuters: Flavio Bolsonaro ar fi fugit în SUA după ce a pierdut alegerile din Brazilia (surse)

Sursa FOTO: Facebook / Flavio Bolsonaro

Ambasada SUA în Brazilia nu a răspuns solicitării de a comenta situația. Avocatul lui Bolsonaro a refuzat, de asemenea, să comenteze.

Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro a părăsit țara pentru Statele Unite după ce a pierdut alegerile prezidențiale de duminică și a refuzat să se conformeze unei hotărâri a Curții Supreme de a-i preda pașapoartele, au declarat două surse citate de Reuters.

Ambasada SUA în Brazilia nu a răspuns solicitării de a comenta situația. Avocatul lui Bolsonaro a refuzat, de asemenea, să comenteze.

Plecarea lui Flavio amenință să adâncească ruptura dintre cele două națiuni cele mai populate din America.

Președintele de stânga Luiz Inácio Lula da Silva a acuzat Washingtonul de complot cu familia Bolsonaro pentru a-i readuce la putere, iar Reuters a relatat înainte de alegerile de duminică despre o campanie a Departamentului de Stat al SUA pentru a-i repune în funcție.

Favoritul a pierdut

Bolsonaro era favorit la câștigarea alegerilor prezidențiale de duminică, dar a pierdut în cele din urmă într-un rezultat șocant în fața actualului președinte de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva.

Luni, i s-au acordat 24 de ore pentru a-și preda pașaportul, în cadrul unei anchete de spălare de bani, în care acesta neagă că ar fi făcut vreo infracțiune, dar termenul limită a expirat, au declarat alte două surse, ceea ce a dus la anularea documentelor sale.

Tatăl lui Flavio, fostul președinte Jair Bolsonaro, a plecat și el în Statele Unite după ce a refuzat să recunoască înfrângerea în fața lui Lula în 2022.

În cele din urmă s-a întors în Brazilia, dar ulterior a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complotarea unei lovituri de stat.

A cerut anularea alegerilor și a fugit

Fiul său nu a recunoscut încă oficial înfrângerea – declarând duminică că va solicita anularea rezultatului din cauza presupuselor nereguli ale alegătorilor – dar Partidul Liberal, din care face parte, a recunoscut victoria lui Lula.

Un oficial de rang înalt al Poliției Federale Braziliene a declarat că Bolsonaro nu a părăsit țara prin niciun punct de migrație regulat.

Influencerul de dreapta Paulo Figueiredo, care este un fel de purtător de cuvânt neoficial al familiei Bolsonaro, a refuzat să răspundă la întrebări despre locul în care se află Bolsonaro.

„După luni de muncă intensă, care a fost pe nedrept zădărnicită, nu sunt în dispoziția necesară să vorbesc cu presa”, a spus el într-un mesaj. „Dacă am vreun comentariu de făcut pe orice temă, vă voi contacta.”

Eduardo Bolsonaro, fratele mai mic al lui Bolsonaro, care locuiește în Statele Unite, a declarat înainte de vot că o înfrângere a alegerilor ar necesita o mutare.

„Dacă fratele meu nu câștigă, sunt de acord ca el să părăsească țara”, i-a declarat el podcasterului Steven Crowder luna aceasta.

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