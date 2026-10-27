PRIMA NEWS Gabriel Biriş avertizează că economia României este afectată de taxele impuse companiilor: „Cu economia s-au purtat urât”

Analistul fiscal Gabriel Biriş afirmă că economia României traversează o perioadă dificilă, marcată de îngrijorare şi prudenţă, şi acuză guvernele din ultimii ani că au adoptat măsuri fiscale care au pus presiune asupra mediului de afaceri.

Potrivit acestuia, autorităţile au acordat prea multă atenţie aparatului de stat şi pensionarilor, neglijând rolul companiilor în finanţarea bugetului public.

Gabriel Biriş susţine că impozitele introduse în ultimii ani au afectat deciziile de investiţii şi au redus atractivitatea României pentru capitalul privat.

„Sunt anumite sectoare care nu o duc deloc bine. Sunt altele care funcţionează, funcţionează. Dar starea, în general, e… mood-ul e aşa, de îngrijorare, de prudenţă şi cred că trebuie cumva schimbat mindset-ul”, a declarat Gabriel Biriş, analist fiscal, la Prima News, în emisiunea „România, de Rîpă”, moderată de George Rîpă.

Gabriel Biriş: Guvernele au neglijat economia

Întrebat cum ar descrie starea economiei româneşti în octombrie şi noiembrie 2026, analistul fiscal a explicat că situaţia diferă de la un sector la altul, însă sentimentul general este unul de incertitudine. În opinia sa, schimbarea acestei situaţii presupune o abordare diferită din partea autorităţilor, în special în relaţia cu mediul de afaceri.

Biriş consideră că politicile publice din ultimii ani au pus accentul pe cheltuielile şi nevoile unor categorii, fără să acorde suficientă atenţie companiilor care generează activitate economică şi contribuie la veniturile statului.

„Din păcate, ultimele mai multe guverne ale României parcă au guvernat doar pentru aparatul de stat şi pentru pensionari, uitând că, de fapt, economia este cea care asigură în cea mai mare parte finanţarea bugetului de stat. Iar cu economia s-au purtat urât. Au pus tot felul de bolovani, bolovani după bolovani, cum s-a numit IMCA”, a afirmat analistul fiscal.

Prin această referire, Biriş a criticat introducerea impozitului minim pe cifra de afaceri pentru companiile mari, măsură despre care susţine că a îngreunat activitatea firmelor şi a influenţat negativ planurile de investiţii.

Impozitele, în centrul criticilor

Analistul fiscal a enumerat mai multe măsuri pe care le consideră problematice pentru mediul de afaceri: impozitul minim pe cifra de afaceri, taxa pe construcţii speciale, impozitul suplimentar pentru companiile din domeniul petrolului şi gazelor, precum şi impozitarea suplimentară a băncilor.

În opinia sa, efectele acestor măsuri nu se limitează la companiile care le plătesc direct, ci pot ajunge şi la alte segmente ale economiei, inclusiv prin creşterea costurilor de finanţare.

Biriş a criticat şi modificările privind recuperarea pierderilor fiscale, apreciind că toate aceste decizii, luate împreună, au afectat disponibilitatea companiilor de a investi în România.

„Scurtarea perioadei de amortizare a pierderilor, plus alte măsuri, au făcut ca România să fie complet, da, complet neatractivă pentru investiţii. Şi asta se vede”, a susţinut analistul.

Declaraţiile sale indică necesitatea unei schimbări de abordare fiscală, în care efectele taxelor asupra investiţiilor şi activităţii economice să fie luate în calcul înainte de adoptarea unor noi măsuri.

În intervenţia de la Prima News, Biriş nu a prezentat un pachet alternativ de politici fiscale, dar a insistat asupra efectelor pe care le atribuie măsurilor introduse în ultimii ani.