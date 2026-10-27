PRIMA NEWS Valeriu Şuhan (PSD): „Garanţia de securitate a României este una singură: NATO. Atât”

Valeriu Şuhan, reprezentant al PSD, afirmă că NATO reprezintă principala garanţie de securitate a României, iar parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii consolidează protecţia statului român, a suveranităţii şi a integrităţii sale teritoriale.

Politicianul consideră că relaţiile cu Washingtonul trebuie îmbunătăţite şi avertizează că importanţa acestui parteneriat a fost neglijată în ultima perioadă.

„Garanţia de securitate a României este una singură: NATO. Atât. Iar în legătură cu acest aspect, cu această garanţie de securitate, ea este întărită de parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii”, a declarat Valeriu Şuhan, la Prima News, în emisiunea „România, de Rîpă”, moderată de George Rîpă.

Valeriu Şuhan: Relaţia cu SUA trebuie îmbunătăţită

Întrebat despre strategia de apărare a României, în contextul schimbărilor de pe scena politică europeană şi al discuţiilor privind reluarea dialogului cu Federaţia Rusă, Valeriu Şuhan a indicat NATO drept principalul reper al securităţii naţionale.

Reprezentantul PSD a pus accent şi pe rolul Statelor Unite, pe care le-a descris drept un partener esenţial pentru protejarea statului român.

„Garanţia noastră este reprezentată, în ceea ce priveşte existenţa statului român, suveranitatea lui, integritatea lui teritorială, de Statele Unite ale Americii”, a afirmat acesta.

Şuhan a susţinut că importanţa relaţiei cu Washingtonul nu ar trebui trecută în plan secund şi a exprimat speranţa că raporturile dintre cele două state se vor îmbunătăţi în perioada următoare.

„Din nefericire, în ultima perioadă de timp, acest lucru a fost, hai să spunem, cam uitat. Uitat, dat deoparte, ceea ce e rău. Sper că în perioada care urmează raporturile cu Statele Unite să fie din ce în ce mai bune”, a declarat politicianul.

Discuţiile cu Rusia şi securitatea României

Întrebarea moderatorului a pornit de la posibilitatea ca, în Franţa şi Germania, să ajungă la putere sau să câştige influenţă politicieni care susţin o abordare mai prietenoasă faţă de Federaţia Rusă.

George Rîpă a făcut referire la formaţiuni precum Alternativa pentru Germania (AfD) şi AUR, în contextul apropierilor ideologice pe care le-a invocat.

În acest cadru, Valeriu Şuhan a fost solicitat să explice care ar trebui să fie strategia de apărare a României în eventualitatea unor schimbări politice care ar putea influenţa relaţiile europene cu Moscova.

Răspunsul său s-a concentrat asupra apartenenţei României la NATO şi asupra parteneriatului strategic cu Statele Unite, fără să detalieze o strategie militară sau diplomatică pentru scenariul prezentat de moderator.

Declaraţiile evidenţiază importanţa pe care reprezentantul PSD o atribuie relaţiei transatlantice în arhitectura de securitate a României. Totodată, acesta a subliniat necesitatea consolidării raporturilor cu Washingtonul, în condiţiile în care evoluţiile politice internaţionale pot influenţa modul în care statele europene îşi coordonează politicile de securitate.

Intervenţia lui Valeriu Şuhan nu a inclus propuneri concrete privind eventuale negocieri europene cu Federaţia Rusă sau măsuri suplimentare pe care România ar trebui să le adopte în domeniul apărării. Mesajul central al politicianului a fost că NATO şi parteneriatul strategic cu SUA trebuie să rămână pilonii securităţii naţionale.