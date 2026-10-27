Reprezentantul AUR Fabian Radu cere explicaţii din partea preşedintelui Nicuşor Dan şi a instituţiilor responsabile după incendiul produs în judeţul Braşov, despre care afirmă că ar fi fost provocat de cetăţeni străini.

Politicianul susţine că trebuie clarificate circumstanţele în care s-a produs incidentul şi măsurile care vor fi luate pentru prevenirea unor situaţii similare. Radu a criticat, de asemenea, modul în care autorităţile ar fi gestionat riscurile asociate incidentelor de securitate.

„Şi acum aşteptăm să vedem cu ce explicaţii va veni complementar preşedintele Nicuşor Dan şi ce alte instituţii se vor pronunţa, inclusiv CSAT-ul, să ne spună cum a fost posibil acest lucru, cum s-a ajuns la treaba asta şi care sunt măsurile pe care le avem în vedere pe viitor ca să preîntâmpinăm un astfel de incident”, a declarat Fabian Radu, reprezentant al AUR, la Prima News, în emisiunea „România, de Rîpă”, moderată de George Rîpă.

Fabian Radu: AUR condamnă actele de agresiune

Întrebat despre comunicatul prin care AUR a criticat incidentul din judeţul Braşov, în contextul poziţiei partidului faţă de ameninţările la adresa securităţii României, Fabian Radu a afirmat că formaţiunea se opune unor asemenea acţiuni.

„Bineînţeles, nu doar că critică. Suntem fermi şi suntem împotriva oricărui act de acest gen, un act de agresiune”, a spus politicianul.

Radu a susţinut că Serviciul Român de Informaţii ar fi identificat persoanele implicate în provocarea incendiului. Potrivit declaraţiei sale, ar fi vorba despre doi cetăţeni din Belarus şi unul din Ucraina.

În cadrul discuţiei, moderatorul George Rîpă a intervenit pentru a preciza că persoanele ar fi fost identificate după nume şi prenume şi că ar fi fost deja arestate.

Fragmentul de emisiune nu oferă însă detalii suplimentare despre identitatea suspecţilor, acuzaţiile formulate împotriva lor sau stadiul procedurilor judiciare.

Critici privind prevenirea incidentelor de securitate

Fabian Radu a legat discuţia despre incendiul din Braşov de un alt incident, cel al unei drone care ar fi ajuns în zona Constanţei. Politicianul a susţinut că situaţia ar fi putut avea consecinţe grave dacă aparatul ar fi explodat în port.

„Faptul că noi am scăpat de pericol, cum spuneaţi dumneavoastră la începutul emisiunii, de drona aceea de la Constanţa, care putea să explodeze în port şi să creeze un dezastru, efectiv, asta nu a ţinut de modul în care s-au mişcat nişte instituţii din România ca să preîntâmpine şi să prevină. Asta a ţinut de un noroc chior că a rămas în aer”, a afirmat reprezentantul AUR.

Declaraţia sa pune în discuţie capacitatea instituţiilor de a preveni incidentele care pot afecta securitatea naţională. Radu a cerut explicaţii despre modul în care s-a ajuns la asemenea situaţii şi despre măsurile care ar putea fi adoptate pentru reducerea riscurilor.

În intervenţia sa, politicianul nu a prezentat însă măsuri concrete pe care AUR le-ar propune pentru prevenirea unor incidente similare. El a indicat necesitatea unor explicaţii din partea preşedintelui şi a instituţiilor competente, inclusiv a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.