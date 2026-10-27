Partidă de vânătoare încheiată la secția de poliție. Cum a ajuns un vânător în atenția oamenilor legii

Partida de vânătoare a fost organizată pe raza localității Largu din județul Buzău. Un localnic a sesizat poliția după ce a descoperit un ghiozdan în care se aflau mai multe cartușe.

Partidă de vânătoare încheiată la poliție

Verificările polițiștilor i-au condus pe oamenii legii către un bărbat de 44 de ani, domiciliat în Teleorman. Pasionat de vânătoare, acesta a participat la o partidă de vânătoare organizată în pădurea din apropierea localității.

La finalul activității, din neatenție, el a lăsat rucsacul în care avea cartușele pe plafonul autoturismului. Și-a pus mașina în mișcare fără să observe rucsacul.

În rucsac se afla o centură de vânătoare cu 12 cartușe, care au fost recuperate de polițiști.

Neatenția l-a adus la secția de poliție.

Oamenii legii l-au sancționat contravențional pentru pierderea muniției. În plus, i-au suspendat, pentru șase luni, dreptul de a deține, purta și folosi arme. De asemenea, cartușele pierdute au fost confiscate.