Premierul Luca Niculescu le-a transmis oamenilor de afaceri români de la Chișinău, care derulează proiecte de investiţii în Republica Moldova, că Guvernul său nu doreşte să crească taxele şi impozitele.

El a precizat, în context, că consolidarea fiscală pentru Guvern nu înseamnă neapărat creşterea taxelor, ci înseamnă să oprească risipa, să cheltuiască mai bine banul public şi înseamnă o mai bună colectare.

„În primul rând vreau să vă spun cât de mult apreciem activitatea dumneavoastră în Republica Moldova. Nu spun că sunteţi ambasadori, dar sunteţi un adevărat vector pentru politica externă a României”, a spus marți premierul român, citat de News.ro.

Niculescu s-a arătat „profund impresionat” de riscurile pe care oamenii de afaceri i-au spus că și le asumă. „Aş mai adăuga câteva [cuvinte]: îndrăzneală, faptul că asumaţi riscuri. Un antreprenor asta face şi este foarte bine”, a mai spus şeful Executivului.

210.000 de locuri de muncă create de oamenii de afaceri români la Chișinău

El s-a arătat impresionat de schimburile comerciale de 4 miliarde şi jumătate de euro, „cifră pe care nu o avem cu foarte multe state” și de crearea a 210.000 de locuri de muncă.

„Felicitări încă o dată! Deci acestea sunt investiţii care sigur trebuie să aducă profit, dar sunt şi investiţii care înseamnă elemente strategice pentru relaţia bilaterală. Aveţi activităţi foarte diverse. Am avut ocazia în avion să citesc ce face fiecare dintre dumneavoastră şi încă o dată am fost impresionat şi vreau să vă asigur că veţi avea parte de sprijinul Guvernului României”, a transmis premierul Luca Niculescu.

Prioritățile programului de guvernare

El și-a arătat intenția de „intensifica” proiectele românești de la Chișinău și le-a prezentat acestora priorităţile din programul de guvernare.

„Pe scurt, este un guvern care are ca unul dintre obiectivele principale repornirea motoarelor economiei, aducerea investiţiilor în ţară, condiţii pentru echilibrarea bugetului de stat şi de asemenea sprijinul companiilor româneşti care vor să se dezvolte în străinătate”, a spus premierul Niculescu.

Premierul a amintit că a avut luni o primă întâlnire atât cu Guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, cât şi cu mediul de afaceri, reprezentanţi ai mai multor companii şi asociaţii din mediul de business cu care a discutat vreme de două ore.

„Aş dori să subliniez şi aici la Chişinău ceea ce am spus ieri la Bucureşti antreprenorilor cu care m-am întâlnit şi anume faptul că nu dorim să creştem taxele şi impozitele, analizele noastre sunt în curs, însă acesta este obiectivul Guvernului”, a punctat el.

Ce presupune consolidarea fiscală

„Consolidarea fiscală pentru noi nu înseamnă neapărat creşterea taxelor, înseamnă să oprim risipa, să cheltuim mai bine banul public, înseamnă o mai bună colectare pentru că ştiţi că România, din păcate, este printre ţările care colectează cel mai puţin, dar vom lucra intens la asta, atât cu Ministrul de Finanţe cât şi cu restul colegilor”, a spus Niculescu.

El a mai spus că consolidarea fiscală înseamnă și condiţii pentru dezvoltarea capitalului şi înseamnă şi „alte chestiuni foarte importante, chiar dacă uneori vorbim mai puţin despre ele, dar înseamnă predictibilitate, iar este extrem de important atunci când vrei să atragi un investitor (…) şi înseamnă sectoare care se dezvoltă, înseamnă pârghii de dezvoltare pentru sectoare care sunt strategice pentru stimularea inovării, pentru protejarea capitalului românesc”, a adăugat el.

Premierul Luca Niculescu efectuează, marţi, prima vizită oficială în străinătate, la Chişinău, unde s-a întâlnit cu omologul său, premierul Vasile Tofan, cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, şi cu preşedintele Parlamentului, Igor Grosu.

Şeful Executivului are discuţii cu reprezentanţi ai companiilor româneşti, cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova şi va avea o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor.

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