Dominic Fritz, atac la AUR după ce partidul a condamnat acțiunile de sabotaj ale Rusiei împotriva României

După ancheta DIICOT și SRI privind rețeaua de sabotori ruși care a provocat incendiul de la platforma Carfil din Brașov, partidul AUR a condamnat acțiunile Federației Ruse îndreptate împotriva României.

„AUR condamnă ferm orice acțiune de sabotaj coordonată din Federația Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României. Asemenea operațiuni reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale și sunt inacceptabile”, au transmis marți reprezentanții formațiunii politice.

Dominic Fritz, reacție împotriva AUR

Declarațiile partidului AUR au fost criticate public de Dominic Fritz, președintele USR. Într-o postare pe Facebook, liderul USR condamnă atitudinea oficialilor AUR și susține că formațiunea are legături cu Moscova.

„Dacă AUR a aflat abia azi cine e agresorul, următorul pas e simplu: să nu mai ducă mai departe mesajele Kremlinului. Asta dacă chiar țin cu România”, a scris Dominic Fritz.

Mai mult, liderul USR atrage atenția cu privire la faptul că, deși au existat mai multe incidente în România ce ar avea legătură cu Federația Rusă, partidul AUR nu a avut o reacție publică față de acestea.

„Țineți-vă bine: AUR «condamnă ferm orice acţiune de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României». Același AUR care, când o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, aștepta „raportul de expertiză” ca să condamne agresorul. Raportul a venit. Condamnarea, nu.

Pe scurt: incendiul din septembrie de la Carfil Brașov, filială Romarm, n-a fost un accident. SRI a confirmat ieri un sabotaj coordonat din Rusia. Doi dintre executanți au fost prinși în Germania, al treilea e căutat în Polonia. Rusia lovește fix acolo unde România își construiește apărarea”, adaugă Dominic Fritz.

Liderul USR, despre ingerințele Rusiei în România

Totodată, în mesajul său, Dominic Fritz a explicat modalitatea brutală prin care Federația Rusă intervine în România.

„Drone în spațiul nostru aerian. Sabotaj în industria de apărare. Milioane de conturi false care repetă, în zeci de variante, „Rusia nu e dușmanul meu” și care ne învrăjbesc unii împotriva altora. Iar tocmai autointitulații patrioți și suveraniști, îngrijorați cică de ingerințele străine, au tăcut mâlc ani de zile când era vorba de războiul hibrid al Rusiei împotriva României”, a mai scris Dominic Fritz.