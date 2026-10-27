Arbori de un milion de euro în sectorul condus de Daniel Băluță. Un arbore i-ar costa pe contribuabili 10.000 de lei

Primăria Sectorului 4 ar putea cheltui peste 1 milion de euro ca să planteze arbori pe doar șase străzi, cu o valoare pentru fiecare arbore de 10.000 de lei.

Consiliul local a adoptat proiectul, deși documentația care-l însoțea era incompletă și neclară, în unele cazuri cu tabele identice, scrie bucurești.ro.

Consilierii locali ai Sectorului 4 sunt chemați, așadar, să aprobe o investiție de 1,4 milioane de euro din bani publici, fără să știe ce specii de plante vor fi folosite sau câte exemplare vor fi plantate.

Documentația tehnico-economică a fost realizată și predată de compania municipală Totul Verde S.A. Potrivit documentului consultat de publicația citată, valoarea totală a proiectului se ridică la 6,9 milioane de lei cu TVA (5,7 milioane de lei fără TVA), echivalentul a peste 1 milion de euro.

Inițiativa aprobă indicatorii tehnico-economici pentru un proiect de amenajare peisagistică pe șase străzi: strada Pogoanele, strada Anghel Moldoveanu, strada Odei, strada Orăștie, strada Secuilor și strada Caporal Marin Grigore.

Documentația este foarte săracă în detalii, constată jurnaliștii de la București.ro. Mai mult, spun ei, în proiectul de hotărâre nu se menționează niciun detaliu despre suprafețele pe care se vor planta arborii și nici despre tipul de arbore sau modalitatea prin care vor fi achiziționați.

În schimb, deși astfel de detalii lipsesc, proiectul prezintă costuri identice pentru lucrări de plantare diferite.

Câți arbori vor fi plantați pe fiecare stradă

Consilierului local Paul Ene (USR) a declarat pentrui București.ro că a cerut și a primit de la Primăria Sectorului 4 numărul de arbori pentru fiecare stradă. Mai exact:

Strada Pogoanele – 129 de arbori

Strada Anghel Moldoveanu – 107 de arbori

Strada Odei – 110 de arbori

Strada Orăștie – 107 de arbori

Strada Secuilor – 150 de arbori

Strada Caporal Marin Grigore – 90 de arbori

Consilierul local spune că o medie realizată pe baza sumei totale și a numărului de arbori ar indica o cheltuială de 10.000 lei per arbore.

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