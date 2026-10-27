Flotă de familie din bani publici. Polițiștii locali au ajuns șoferii personali pentru primarul din Mogoșești, soția și fiul său

Primăria Mogoșești din județul Iași a achiziționat trei mașini electrice și hibride în valoare totală de aproape 440.000 de lei. Suma provine din trei tichete Rabla obținute de la Administrația Fondului pentru Mediu (360.000 de lei) și o cofinanțare de la bugetul local (80.000 de lei).

Cele trei autoturisme au intrat direct în folosința exclusivă a familiei primarului social-democrat Ionel Baraboi. Edilul, soția sa și fiul lor lucrează toți în cadrul Primăriei, conform descoperirilor ReporterIS.ro.

SUV-ul MG EHS, cel mai scump model achiziționat, a devenit mașina personală a primarului. După terminarea programului, vehiculul este parcat în curtea casei sale. Primarul a justificat această decizie prin necesitatea de a avea un mijloc de transport disponibil permanent pentru eventuale urgențe.

În același timp, soția primarului, angajată ca inspector de asistență socială, nu deține permis de conducere.

Ea este transportată cu mașinile instituției de către subalterni sau de către agenții Poliției Locale. Fiul edilului, inspector de taxe și impozite, folosește la rândul său noile vehicule.

Polițiștii locali au devenit șoferi personali

Comuna Mogoșești dispune de doar doi polițiști locali pentru cele patru sate și cei 4.700 de locuitori. Aceștia au primit atribuții neoficiale de șoferi pentru angajații Primăriei. Agenții transportă funcționarii atât cu noile mașini electrice, cât și cu mașina de patrulare.

Situația contabilei instituției confirmă această practică. Polițiștii locali o transportă zilnic pe contabilă până la domiciliul ei din comuna vecină Grajduri. Mai mult, unul dintre cei doi polițiști locali este soțul unei consiliere locale de la PSD, partidul din care face parte și primarul Ionel Baraboi. Între timp, mașinile electrice sunt încărcate la o stație publică montată în comună, iar costurile sunt achitate direct cu cardul bancar al Primăriei.

Buget falsificat și o licitație anulată ilegal

Pentru a face loc acestei cheltuieli masive, administrația locală a manipulat cifrele din bugetul comunei. Mogoșești supraviețuiește financiar aproape exclusiv din fonduri guvernamentale. Veniturile proprii reprezintă doar 8% din total.

Primăria a adăugat fictiv la capitolul venituri suma de 740.500 de lei, care reprezintă presupuse încasări din amenzi pentru perioada iulie-septembrie. În realitate, comuna a încasat din amenzi pe tot parcursul anului trecut puțin peste 200.000 de lei. Banii trecuți doar pe hârtie au justificat alocarea a 555.000 de lei pentru mașini și echipamente noi.

Pe lângă falsificarea bugetului, primarul a evitat procedurile legale de achiziție publică. Inițial, Primăria a publicat o licitație cu un caiet de sarcini care descria exact modelele dorite.

Ulterior, Ionel Baraboi a anulat licitația cu două zile înainte de termenul limită. Imediat după anulare, el a convocat Consiliul Local și a transferat mașinile pe lista de achiziții directe.

Pe 18 august, Primăria a cumpărat mașinile vizate prin două achiziții directe plasate la o distanță de sub două minute pe platforma SEAP.

Autoturismele au costat cu doar 7.000 de lei sub pragul legal, iar duba a fost cumpărată separat. Cumulate, vehiculele depășesc pragul de licitație cu peste 92.000 de lei. Legea achizițiilor publice interzice divizarea unui contract pentru a ocoli competiția deschisă.