Proprietarii Oriflame se retrag de pe piața imobiliară românească. Oresa cere 40 de milioane de euro pentru ultimele sale depozite

Compania de investiții Oresa, care deține Oriflame, a decis să părăsească piața logistică din România. Grupul suedez, deținut de moștenitorii miliardarului Jonas af Jochnick, a scos la vânzare parcurile logistice din Iași și Arad. Prețul total solicitat pentru aceste două active se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro. Oresa a intrat pe acest segment imobiliar în anul 2021.

Parcul logistic Solo din comuna ieșeană Lețcani are o suprafață de circa 35.000 de metri pătrați. Investitorul suedez care deține Oriflame a preluat acest obiectiv de la grupul Tester, deținut de omul de afaceri Bogdan Pițigoi. Aici funcționează în prezent fabrica Lear. Valoarea de vânzare estimată pentru acest activ este de 21 de milioane de euro.

Al doilea obiectiv scos la vânzare este Industra Park Arad. Oresa a cumpărat fostul mall Armonia Arad de la Immofinanz și a transformat clădirea într-un spațiu logistic. Proprietatea dispune de 43.000 de metri pătrați construiți pe un teren de 11 hectare. Printre chiriașii actuali se numără Brico, Sellpy și Crane. Prețul de vânzare vizat pentru centrul din Arad este de 19 milioane de euro, scrie profit.ro.

Odată cu vânzarea acestor două proprietăți imobiliare, Oresa va rămâne fără investiții active pe piața românească. De-a lungul timpului, investitorul financiar a plasat peste 150 de milioane de euro în companii locale. Pe listă s-au aflat firme precum Somaco, Fabryo, Duraziv, Kiwi Finance, La Fântâna sau RTC. Anul acesta, Oriflame și-a vândut participațiile de la Romanian Business Consult către fondul MidEuropa și de la Via Trend către compania Cristim.

Declarațiile reprezentanților Oresa

Managing partner-ul Oresa, Cornel Marian, a oferit o reacție oficială despre aceste posibile tranzacții și a explicat abordarea investițională a companiei pe care o reprezintă.

„În mod continuu explorăm opțiuni strategice prin care putem crea valoare în companiile noastre, inclusiv fuziuni, achiziții, consolidări. Nu obișnuim însă să comentăm când nu avem nimic de comunicat pe astfel de subiecte. Pot doar să confirm că Oresa rămâne interesată să facă investiții noi în sectoarele unde are experiență și să lucreze cu antreprenori și echipe de management pentru creșterea unor firme valoroase, așa cum a demonstrat în cele 3 decenii de prezență în România”, a declarat Cornel Marian.

Tendința de exit pe piața logistică

Intenția grupului suedez deținător Oriflame coincide cu decizii similare luate de alți mari actori de pe piața imobiliară. Fondul suveran al Chinei, China Investment Corporation (CIC), a scos la vânzare proprietățile din România. Aceste active sunt gestionate prin platforma Logicor și au o valoare estimată de 260 de milioane de euro.

În același timp, fondul suveran din Singapore, GIC, se află în procedură avansată pentru vânzarea parcului P3 Bucharest A1. Această tranzacție este evaluată la 250 de milioane de euro. Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl au stopat la rândul lor investițiile în sectorul industrial și logistic. Proprietarii rețelei Dedeman au motivat decizia prin randamentele scăzute din acest sector, situate la un nivel de 7,5%.