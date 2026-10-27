Un analist avertizează că în scurt timp am putea asista la o revenire a lui Vučić. „Nu trebuie să fim foarte optimiști. Lista Studenților nu e o formațiune solidă”

Răzvan-Victor Pantelimon spune că Vučić și partidul său nu au părut speriați de câștigul partidului Lista Studenților fiindcă, probabil, se așteaptă să se întoarcă destul de curând.

Cotidianul: Vučić a încercat să-și securizeze o funcție prin alegerile acestea și vedem rezultatul. Ce are el de pierdut?

Răzvan-Victor Pantelimon: Are de pierdut clar poziția pe care o avea și rolul principal în sistemul politic din Serbia.

Pe de altă parte, nu trebuie să fim foarte optimiști în legătură cu ceea ce se întâmplă. Am văzut imagini la sediul de campanie al lui Vučić în care erau foarte veseli. Adică nu păreau niște persoane care au pierdut, în condițiile în care au recunoscut aproape imediat înfrângerea. Pentru că se așteaptă probabil la o serie de evoluții care, în cel mai scurt timp, să-i aducă din nou la putere.

Cotidianul: Cum s-ar putea întâmpla asta?

Răzvan-Victor Pantelimon: Lista Studenților este o structură foarte eterogenă, care nu are organizare solidă. Nu avem un lider. Este cel care a propus drept candidat la funcția de prim-ministru. Însă nu este o formațiune solidă, organizată. Probabil vor începe și în interiorul său niște discuții, dezbateri. Probabil vor asista la niște rupturi.

Este foarte diferit ce se întâmplă în campania electorală și argumentele de campanie care erau folosite și ceea ce se întâmplă în momentul în care, propriu-zis, trebuie să guverneze, să conducă societatea.

Cred că ne aflăm într-o situație asemănătoare celei din ’96 în România. Dacă ne aducem aminte, când Convenția Democrată, care grupa și partide, dar și o serie de structuri ale societății civile, a câștigat. Însă a urmat o perioadă destul de complicată, care a făcut ca în 2000 Ion Iliescu și PSD-ul să câștige din nou în fanfară.

Probabil că același lucru se va întâmpla și în Serbia, pentru că va fi foarte greu să guvernezi cu niște oameni care nu au nicio experiență politică. Au competențele, poate, profesionale. Însă nu întotdeauna competențele astea profesionale înseamnă și competențe politice și manageriale.

Comparația cu „Colectiv”

Am văzut și în cazul românesc, după ce s-a întâmplat la Colectiv, am avut o emulație cam ca în Serbia. Și am avut, la un moment dat, structuri care au vândut competență, oameni cu studii în afară, dar care până la final au fost doar niște simple aroganțe. Probabil că același lucru se va întâmpla și în Serbia.

Revenirea lui Vučić

Și atunci, de asta cred că este posibil ca în ceva scurt timp, poate un an, doi, să asistăm la o revenire a lui Vučić și a partidului său.

Plus că o altă problemă majoră este faptul că asistăm la o polarizare foarte mare a societății. În acest moment nu avem decât două partide care au luat undeva la 90% din voturi. Sunt doar două partide în Parlament și reprezentanții minorităților naționale vor fi în Parlament. Deci avem această polarizare foarte importantă. Polarizarea care se vede și la nivelul votării. Dacă ne uităm puțin pe harta votului, vom vedea că jumătatea de sud a Serbiei a votat cu Vučić, în timp ce partea de nord, partea de nord-vest, mai apropiată de lumea europeană, a votat cu Lista Studenților, la fel și Belgradul.

Iar aceștia vor avea, în momentul în care vor constitui guvernul, dacă vor reuși să facă un guvern, o misiune foarte complicată în contextul internațional actual. Vor avea poate și de negociat o posibilă aderare a Serbiei la Uniunea Europeană. Deci vor fi lucruri foarte complicate. Și repet, mă îndoiesc în acest moment că vor reuși acest lucru. Ceea ce îl va aduce din nou pe Vučić, probabil, la putere în scurt timp.

Cotidianul: Dar această victorie de etapă, să spun așa, cum o vedeți dumneavoastră? Faptul că această mișcare, care nu are fețe cunoscute, a reușit să înlăture un regim care s-a instalat de mai bine de un deceniu?

Răzvan-Victor Pantelimon: Cred că se înscrie în seria acelor victorii neașteptate, pe care le-am văzut și în alte părți, cu partide din acestea apărute de ultimul moment, cu structuri apărute de ultimul moment, care promiteau oameni noi, figuri noi, care veneau cu un discurs evident anticorupție, anti-establishment-ul politic. Și atunci au fost acele victorii.

Am văzut și în cazul Bulgariei, la una dintre alegerile pe care ei le-au avut în ultimii ani, am văzut până la urmă și în cazul Ungariei, cum formația lui Péter Magyar a câștigat, era o formație destul de nouă. Deci nu este ceva ieșit din comun, este clar că exista un curent anti-Vučić și un curent care își dorea o schimbare, iar această listă a reușit să mobilizeze zonele importante ale societății, peste 50% din votanți. Însă, repet, rămâne de văzut și ce vor face la momentul guvernării, pentru că aici va fi testul cel mai important.

Cotidianul: Pentru că vorbeați de o posibilă aderare la Uniunea Europeană, vreau să vă întreb ce înseamnă pentru viitorul Serbiei; dacă se va apropia de Uniunea Europeană, dacă se va depărta de Rusia

Răzvan-Victor Pantelimon: Acum nu știu dacă trebuie să spun neapărat în termeni antitetici. În ultima perioadă exista o oarecare ruptură, să spunem, separare de Rusia și s-a încercat apoi apropierea de Uniunea Europeană.

Rămâne de văzut, nu este un proces simplu acesta de aderare la Uniunea Europeană, rămâne de văzut ce se întâmplă la nivel internațional. Dar să nu uităm că în scurt timp vom avea celebra întâlnire între cei trei mari lideri și vom vedea dacă vom asista din nou la împărțirea sferelor de influență sau nu. Adică nu aș pune-o în termeni antagoniști total, deocamdată.

Știu că este mult mai simplu să vedem victoria forțelor europene, progresiste, democratice versus comuniștii, prorușii, putiniștii, dar lucrurile sunt, cred, mult mai nuanțate în ceea ce a început acum în Serbia.

Cotidianul: Spuneați că trebuie să vedem cum se vor descurca la guvernare, dar cel puțin pentru o imagine de moment, pentru că problemele pe care le-au reclamat cetățenii au fost justiția, corupția, nivelul scăzut al democrației, ce credeți că se va rezolva, sau cel puțin care vor fi temele asupra cărora se vor apleca pentru început?

Răzvan-Victor Pantelimon: Este clar că vor prelua aceste teme din discursurile politice, pentru că s-au dovedit niște teme de succes. Pe de altă parte, este o diferență între campania electorală și tipul de atitudine ONG-istă pe care, până la urmă, l-au practicat cei de la Lista Studenților. Și alta este în momentul în care te izbești de zona legislativă, de zona administrativă, adică nu va fi foarte ușor să schimbe niște lucruri. Probabil că își vor propune elemente legate de zona de corupție.

Asta presupune modificarea unui model administrativ, presupune schimbări majore. Și în ce măsură, inclusiv normele juridice, permit acest lucru. Deci nu mă aștept la niște schimbări spectaculoase.

În Serbia, ar fi ideal să se întâmple aceste lucruri, dar una este discursul de opoziție și discursul critic al mișcărilor populiste, și alta este viața reală, când te lovești de o administrație care, într-adevăr, așa cum spuneați, nu este de ieri, de azi, ci este de peste un deceniu. Dar acolo vorbim de o administrație care funcționează în aceste dimensiuni de mult mai mult timp. Vorbim de niște structuri, inclusiv legate de zona interlopă, în anumite zone politice și administrative. Și atunci, va fi foarte greu să modifici lucrurile astea, chiar dacă voința există și probabil se va încerca.

Cotidianul: Am putea interpreta această schimbare și ca un semnal pentru alegerile parlamentare de la noi?

Răzvan-Victor Pantelimon: Este greu de crezut că se schimbă ceva la noi, doar că acest discurs anticorupție deja începe să devină perimat. În sensul că el a fost prezent și am avut structuri care au venit cu acest tip de discurs, ce țin de perioada de după Colectiv, dar și în contextul Ordonanței 13 a lui Liviu Dragnea.

Și am văzut că nu s-a rezolvat nimic. Cred că tocmai aici este explicabilă ascensiunea AUR și a altor forțe de acest gen, pentru că au fost probabil speranțe, inclusiv pe această zonă, că se va reuși o schimbare, o modificare. Și am văzut că aceste forțe au fost la guvernare și, din păcate, nu vedem niște îmbunătățiri radicale, dar, din potrivă, chiar situația este și mai tragică în acest moment, din punct de vedere social și economic.

Și atunci nu cred că la noi mai merge acest tip de discurs. El este preluat uneori în mass-media, este vânturat pe rețelele de socializare, însă tot mai puțină lume merge în această direcție, pentru că, din păcate, experiențele au fost destul de negative. Și atunci, da, este posibil să vedem o creștere majoră a discursului radical naționalist pe viitor.

Cotidianul: Cum vor evolua relațiile noastre bilaterale? România – Serbia.

Răzvan-Victor Pantelimon: Nu știu dacă va fi o modificare majoră, în sensul că dacă va fi expulzat Ghiță sau ceea ce am văzut că a început să se discute pe rețelele de socializare, nu cred că va fi o astfel de schimbare. Repet, eu nu dau un viitor acestui guvern sau acestei formațiuni (n.r – Lista Studenților), deci nu cred că va apuca.

Pe de altă parte, nu poți să intri și într-un conflict cu România în condițiile în care dorești o integrare europeană, ai nevoie de sprijinul României pentru această chestiune. Probabil că vor continua relațiile asemănător ca și până acum. Din păcate, nu mai avem relații foarte apropiate și foarte bune cu Serbia.

Poate vor fi reluate, dar asta depinde de ce se întâmplă în România și de cum va funcționa discursul acesta anticorupție și de reformă și la noi, în România, în viitor.