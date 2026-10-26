Sovata devine stațiunea tuturor urșilor din lume. Parc tematic de 2,5 milioane de euro, dedicat turismului

Inițiativa aparține Primăriei Sovata și are drept scop transformarea unui fost complex de sere abandonat într-o zonă turistică și educațională.

Mihai Dima
Sovata devine stațiunea tuturor urșilor din lume. Parc tematic de 2,5 milioane de euro, dedicat turismului

FOTO: Inquam Photos / George Călin

Inițiativa aparține Primăriei Sovata și are drept scop transformarea unui fost complex de sere abandonat într-o zonă turistică și educațională.

Sovata va amenaja un parc tematic dedicat urșilor din întreaga lume, cu ajutorul fondurilor europene. Agerpres anunță că inițiativa aparține autorităților locale și are drept scop relansarea turistică a zonei.

„De unde ne-a venit ideea? În ultima perioadă, tot avem probleme cu urșii, dar nu numai noi. Și atunci am zis că, oricum, dacă avem urși și la Târgu Mureș, și la Cluj-Napoca, noi am avut tot timpul urși, inclusiv pe sigla orașului avem o blană de urs, avem și Lacul Ursu. Atunci am zis să facem un parc tematic despre urși, despre speciile de urși care trăiesc pe glob și acestea să fie prezentate la Sovata”, susține Fülöp László Zsolt, primarul localității Sovata, notează Agepres.

Parc tematic la Sovata

Parcul nu va găzdui însă animale vii. Spațiul va pune accent pe interactivitate și educație. Proiectul prevede transformarea fostelor sere, în prezent degradate, într-un spațiu în care va fi construită o hartă ce reproduce silueta unui urs.

Vizitatorii vor putea astfel explora habitatele mai multor specii de urși cu ajutorul unor instalații moderne.

„Va fi un traseu conceput în formă de urs. La Capul Ursului va fi o construcție, un pavilion principal, care va fi circular, din lemn, va fi prevăzut cu zonă de primire, spațiu expozițional, sală de proiecții video, grupuri sanitare și spații pentru personal. Acolo se pot viziona și desene animate, ca să știți că am făcut niște investigații, dacă se poate spune așa, și foarte multe specii de urs se regăsesc în desene animate: panda, ursul polar, ursul brun și sunt foarte multe”, potrivit edilului, mai arată sursa citată.

Acest parc tematic își propune să atragă vizitatori de toate vârstele, din toate colțurile țării.

„Noi sperăm că o să fie un parc tematic pentru toate generațiile și că, prin atragerea copiilor, o să-i aducem și pe bunici, și pe părinți, și toată lumea”, a adăugat primarul Fülöp László Zsolt.

Proiectul, finanțat cu fonduri europene

Acest proiect beneficiază de fonduri europene printr-o axă specială al cărei scop este de a transforma zonele industriale degradate. Lucrările vor fi gata în următorii cinci ani.

Sursa citată mai arată că inițiativa este menită să reînvie tradiția stațiunii, ursul naturalizat pe malul Lacului Ursu.

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