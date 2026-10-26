Casca de protecție, obligatorie în deplasările cu trotinetele și bicicletele electrice. Proiect aprobat de Senat

Inițiativa AUR a fost realizată ca urmare a numărului mare de accidente rutiere în care persoanele care merg pe trotinete și biciclete electrice au fost implicate.

„Traficul de mobilitate urbană, reprezentat de cei care se deplasează cu bicicleta și trotineta electrică, a crescut semnificativ în ultima perioadă. Odată cu această creștere, evident, a crescut și numărul accidentelor – mii de accidente, unele dintre ele cu consecințe grave, soldate cu pierderi de vieți omenești. Din aceste considerente, sunt necesare măsuri suplimentare de siguranță pentru cei care se deplasează pe carosabil. Ca primă măsură, instituim obligativitatea purtării căștii de protecție pentru bicicliști și conducătorii de trotinete electrice. Este o măsură simplă, spunem noi, de bun-simț, care poate face diferența între un accident și o tragedie”, a declarat George-Cezar Petre, senator AUR.

Casca de protecție, obligatorie pe trotinetă și bicicletă electrică

Un alt senator AUR, Nicolae Vlahu, a explicat viciile ascunse în vechea reglementare.

„Susțin, în numele inițiatorilor, propunerea prin care instituim obligația purtării căștii de protecție pentru conducătorii de trotinete electrice și biciclete electrice, indiferent de vârstă. Am pornit de la o problemă concretă: trotinetele electrice sunt folosite zilnic, însă utilizatorii lor sunt direct expuși în cazul unei căderi sau al unei coliziuni. O denivelare, pierderea echilibrului ori impactul cu un alt vehicul pot produce vătămări grave, inclusiv în timpul unei deplasări scurte. În prezent, legea impunea casca doar pentru conducătorii sub 16 ani. Riscul unui traumatism cranian nu dispare însă la împlinirea vârstei de 16 ani. Experiența și atenția sunt necesare, dar nu pot înlătura toate pericolele din trafic”, a precizat și Nicolae Vlahu.

AUR și-a motivat decizia invocând faptul că protecția participanților la trafic care utilizează aceste mijloace de transport este necesară indiferent de vârstă.

„Protecția capului rămâne necesară și pentru un tânăr de 18 ani, și pentru un adult. De aceea, propunem o regulă simplă: conducătorii de trotinete electrice să poarte, pe drumurile publice, o cască de protecție, indiferent de vârstă, fixată corespunzător. Susținem și extinderea acestei obligații asupra conducătorilor de biciclete electrice”, a mai spus Nicolae Vlahu.