AUR se războiește cu migranții. Vrea comisie de anchetă privind migrația ilegală și infracțiunile comise de cetățeni străini

AUR a inițiat un proiect de hotărâre pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice modul în care autoritățile gestionează migrația ilegală, infracțiunile comise de cetățeni străini și situațiile de exploatare a lucrătorilor proveniți din afara Uniunii Europene. Formațiunea solicită verificarea instituțiilor responsabile și identificarea eventualelor vulnerabilități legislative și administrative.

Potrivit comunicatului publicat de partid, comisia ar urma să analizeze respectarea regimului străinilor, controalele efectuate la frontiere și modul în care sunt gestionate cazurile de ședere ilegală. Inițiativa vizează, de asemenea, activitatea angajatorilor și a intermediarilor implicați în recrutarea lucrătorilor din state care nu fac parte din Uniunea Europeană.

AUR își motivează demersul prin creșterea numărului de lucrători străini care au ajuns în România în perioada 2022-2026 și prin existența unor cazuri de migrație ilegală, trafic de migranți și exploatare prin muncă.

Ce cifre invocă AUR în proiectul de anchetă

În expunerea de motive a proiectului sunt prezentate date privind tentativele de trecere ilegală a frontierei. Potrivit documentului citat de formațiune, în anul 2024 au fost înregistrate 2.389 de cazuri de cetățeni străini depistați în timp ce încercau să părăsească ilegal România.

De asemenea, în primele șapte luni ale anului 2025, aproximativ 400 de persoane ar fi fost depistate în tentative de trecere ilegală a frontierei româno-maghiare.

Documentul mai face referire la migranți ascunși în autocamioane, situații de ședere ilegală și infracțiuni violente. Sunt menționate și cazuri în care lucrători străini ar fi fost victime ale exploatării, inclusiv acuzații privind munca forțată, reținerea documentelor, agresiuni fizice și lipsirea ilegală de libertate. Aceste exemple sunt invocate de inițiatori pentru a justifica necesitatea verificărilor.

Inspectoratul pentru Imigrări și Poliția de Frontieră, vizate de verificări

Conform proiectului, comisia ar urma să examineze activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări și a Poliției de Frontieră. Parlamentarii ar analiza datele oficiale privind migrația ilegală, infracționalitatea și măsurile de returnare a cetățenilor străini care nu respectă condițiile legale de ședere.

Verificările ar viza și controalele efectuate asupra angajatorilor și intermediarilor care recrutează lucrători din afara Uniunii Europene. Scopul declarat al inițiativei este identificarea eventualelor deficiențe în aplicarea legislației și formularea unor propuneri pentru îmbunătățirea procedurilor administrative.

Comisie formată din 15 deputați

Proiectul prevede constituirea unei comisii parlamentare alcătuite din 15 deputați, desemnați proporțional cu reprezentarea grupurilor parlamentare. Membrii acesteia ar putea solicita documente, informații și rapoarte de la instituțiile competente. De asemenea, ar putea audia reprezentanți ai autorităților și alte persoane considerate relevante pentru desfășurarea anchetei.

Raportul final ar urma să fie prezentat în termen de 60 de zile de la înființarea comisiei. Proiectul permite o singură prelungire a termenului, de cel mult 30 de zile.

Documentul final ar trebui să cuprindă concluziile verificărilor, eventualele responsabilități identificate și propuneri de măsuri legislative și administrative.