Remorchere de 7 milioane de euro, greu de folosit pe Dunăre. Dosar de fraudă cu fonduri europene la AFDJ Galați, funcționari trimiși în judecată de Parchetul European

Parchetul European (EPPO) a trimis în judecată patru funcționari publici ai Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ Galați), o persoană fizică și o societate comercială, într-un dosar privind achiziția frauduloasă a două remorchere pentru Dunărea de Jos.

Proiectul a primit de la Uniunea Europeană o finanțare de aproximativ 7 milioane de euro, sumă la care este estimat și prejudiciul.

Dosarul, trimis la Tribunalul Iași

Rechizitoriul a fost întocmit de biroul Parchetului European din Cluj-Napoca, iar cauza va fi judecată de Tribunalul Iași. Banii europeni au venit prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, potrivit unui comunicat transmis de EPPO.

Nave pentru râu, cerințe pentru mare

Cele două remorchere polivalente, echipate pentru a naviga și pe gheață, trebuiau să circule pe fluviu, inclusiv atunci când nivelul apei este scăzut, și să intervină în sprijinul navelor aflate în dificultate.

Cu toate că erau destinate căilor navigabile interioare, caietul de sarcini al licitației a impus cerințe tehnice proprii navelor maritime.

Această alegere a redus numărul firmelor care puteau participa și a avantajat o singură societate comercială, arată Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi.

Pescaj peste limita din contract

La livrare, în 2021, remorcherele aveau un pescaj real de 2,6 metri, deși contractul permitea cel mult 2 metri. Pescajul reprezintă adâncimea de apă de care o navă are nevoie pentru a naviga în siguranță.

Recepția, semnată în ciuda diferențelor

Cei patru funcționari publici au recepționat totuși navele și au semnat procesele-verbale de recepție finală, în care au confirmat, în mod nereal, că remorcherele respectau cerințele tehnice, potrivit procurorilor europeni.

Pentru că necesită o adâncime mai mare a apei, navele pot fi folosite fără risc doar când nivelul fluviului pe traseul stabilit este suficient de ridicat. Utilizarea lor pe Dunăre este astfel limitată, mai ales în perioadele cu ape mici.

Persoana fizică și societatea comercială trimise în judecată sunt acuzate că au contribuit la această presupusă schemă infracțională, conform aceleiași surse.

Prejudiciul și pedepsele posibile

Bugetul Uniunii Europene ar fi fost păgubit, potrivit estimărilor, cu aproximativ 7 milioane de euro. În cazul în care vor fi condamnați, inculpații riscă între trei ani și zece ani și jumătate de închisoare.

Până la stabilirea vinovăției de către instanțele române competente, toți cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție.

EPPO este Parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta are responsabilitatea de a investiga, urmări penal și trimite în judecată autorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.