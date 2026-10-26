Cinemaraton transmite în direct Gala UCIN 2026, pe 27 octombrie, de la ora 18.00

Cu o tradiție de peste 50 de ani, Gala UCIN reunește profesioniști ai cinematografiei românești și pune în lumină realizările acestora prin premiile acordate anual de Uniunea Cineaștilor din România. Prin transmisia în direct, Cinemaraton le oferă telespectatorilor ocazia de a urmări decernarea trofeelor și de a descoperi câștigătorii acestei ediții.

În cursa pentru Marele Premiu și Trofeul Uniunii Cineaștilor se află filmele „Viitor luminos”, în regia Andrei MacMasters, „Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, și „Tata”, semnat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc. La categoria regie, pentru Premiul „Lucian Pintilie”, sunt nominalizați Eugen Jebeleanu pentru „Interior zero”, Tudor Giurgiu pentru „Pădurea de molizi” și Radu Jude pentru „Kontinental ’25”.

Nominalizările pentru interpretare feminină le aduc în prim-plan pe Ilinca Hărnuț, pentru rolul din „Ink Wash”, Daniela Nane, pentru „Comatogen”, și Eszter Tompa, pentru „Kontinental ’25”. Pentru premiul de interpretare masculină concurează Mircea Andreescu, pentru „Pădurea de molizi”, Daniel Popa, pentru „Clasat”, și Andrei Aradits, pentru „Comatogen”.

Premiile acestei ediții recunosc contribuțiile din fața și din spatele camerei, de la scenariu, imagine și montaj la scenografie, costume, machiaj, coloană sonoră și muzică originală. Gala recompensează, de asemenea, filmul documentar, scurtmetrajul de ficțiune, animația și filmul de televiziune, alături de debuturi și speranțe cinematografice.

Juriul ediției este prezidat de regizorul Cătălin Mitulescu și îi reunește pe regizorul Andrei Cohn, actrița Ada Condeescu, regizorul Laurențiu Damian, președintele Uniunii Cineaștilor din România, și Dana Duma, critic și istoric de film. Nominalizările au fost stabilite în urma propunerilor juriului de preselecție, alcătuit din reprezentanți ai asociațiilor membrilor Uniunii, și a deliberărilor Juriului Premiilor.