Viktor Orban, propunerea administrației Trump pentru conducerea Organizației Națiunilor Unite

Oficialii administrației Trump din Statele Unite ale Americii au lansat ideea susținerii fostului prim-ministru ungar Viktor Orban pentru postul de Secretar General al Organizației Națiunilor Unite. Planul vehiculat vizează prezentarea acestuia drept un candidat comun susținut de trei dintre cei mai influenți membri permanenți ai Consiliului de Securitate: SUA, Rusia și China. Propunerea se află în faza de evaluare și a generat discuții diplomatice privind viitorul conducerii organizației internaționale.

Viktor Orban, propunerea administrației Trump pentru conducerea ONU

Administrația Trump a avansat ideea susținerii fostului prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, pentru funcția de Secretar General al Organizației Națiunilor Unite, conform unor informații publicate de The Wall Street Journal. Surse diplomatice din trei țări au confirmat că oficialii americani au fost cei care i-au prezentat inițial această opțiune politicianului ungar și l-au încurajat să intre în cursă. Planul rămâne în așteptarea unei decizii finale, urmând ca o eventuală formalizare sau un anunț oficial să aibă loc după finalizarea alegerilor la jumătate de mandat (midterms) din Statele Unite.

Deși un reprezentant al Departamentului de Stat al SUA a recunoscut că propunerea poate părea neobișnuită la o primă evaluare, abordarea diplomatică mizează pe consensul puterilor majore. Din conversațiile anterioare purtate de Washington cu reprezentanții de la Moscova și Beijing reiese că atât Rusia, cât și China ar fi dispuse să sprijine această opțiune, existând intenția ca Viktor Orbán să devină candidatul lor comun. În cadrul procedurilor specifice Consiliului de Securitate al ONU, o opțiune asupra căreia SUA, Rusia și China converg tinde de regulă să fie adoptată fără blocaje majore.

Calculele de vot în Consiliul de Securitate

Conform estimărilor interne din cadrul Departamentului de Stat, Viktor Orban ar putea obține în mod confortabil opt voturi în Consiliul de Securitate al ONU. Se apreciază de asemenea că pragul de zece voturi favorabile, dintr-un total de 15 membri, rămâne un obiectiv realizabil.

O necunoscută importantă în acest scenariu rămâne poziția celorlalți doi membri permanenți cu drept de veto, Marea Britanie și Franța. Totuși, ambele state manifestă în mod tradițional o reținere semnificativă în privința utilizării dreptului de veto dacă o majoritate clară se conturează în favoarea unui candidat agreat de celelalte mari puteri.

Consensul tripartit a început să se contureze în timpul discuțiilor diplomatice referitoare la succesiunea la vârful ONU. În momentul în care diplomații americani au descris profilul dorit ca fiind cel al „unui lider precum Orban”, interlocutorii chinezi și ruși și-au exprimat acordul. Ulterior, oficialii americani au analizat aplicabilitatea directă a opțiunii, concluzionând că nu există impedimente insurmontabile în promovarea acesteia.

Profilul ideologic și motivele susținerii

În ciuda criticilor privind abordările sale politice și raportarea favorabilă față de lideri autoritari, susținătorii din administrația americană consideră că Viktor Orban reprezintă „candidatul conservator MAGA de vis”. Această percepție derivă din politicile aplicate de acesta în Ungaria, axate pe combaterea migrației de masă, restricționarea activității organizațiilor negvernamentale liberale și reformele aplicate în sistemul judiciar și în spațiul mediatic.

Deși Viktor Orban a intrat frecvent în divergențe directe cu instituțiile Uniunii Europene, menținând totodată o aliniere strânsă cu interesele economice ale Chinei, aceste elemente nu i-au afectat imaginea de promotor al valorilor conservatoare occidentale în rândul susținătorilor săi. Fostul președinte Donald Trump i-a acordat sprijin politic lui Orban la alegerile din Ungaria, iar vicepreședintele JD Vance a participat activ în campania acestuia.

Sursele menționează că oficialii americani l-au contactat direct pe Orban pentru a-i evalua interesul. Fostul premier a receptat propunerea cu o anumită reținere, specifică unui lider naționalist, menționând că nu intenționează să se înscrie oficial în cursa diplomatică decât dacă are garanția unei victorii sigure. Viktor Orbán a refuzat să ofere comentarii publice pe marginea acestui subiect.

Diferențierea față de restul candidaților

Un oficial din cea de-a doua țară implicată în discuții a subliniat că actualul tablou al candidaților pentru funcția de Secretar General include preponderent figuri cu experiență birocratică internațională sau diplomatică de culise — profiluri descrise drept „secretari”. În contrast, Viktor Orban este văzut ca un „general”, având capacitatea de a exercita puterea și de a acționa ferm într-un mediu ostil, fără a fi intimidat de structurile administrative ale ONU.

Sfera candidaturilor rămâne însă deschisă. Săptămâna trecută, diplomatul Lana Nusseibeh, reprezentantă a Emiratelor Arabe Unite, a intrat oficial în cursă. Deși sprijinul acordat de țara sa unei grupări paramilitare din Sudan reprezintă un factor vulnerabil, candidatura sa beneficiază de o calificare tehnică solidă. Sesiunile de audiere și testare prin votul de sondaj (straw poll) din cadrul Consiliului de Securitate sunt programate în perioada imediat următoare.

Mandatul actualului Secretar General, Antonio Guterres, se încheie la 31 decembrie. Dezbaterea privind viitorul lider al organizației reflectă tensiunile privind direcția de reformă și autoritatea morală a instituției cu sediul la New York.