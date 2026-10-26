Comisia Europeană, sondaj despre alimentele inovatoare. Cine le acceptă mai ușor și cât contează informarea

Comisia Europeană a făcut publice rezultatele unui sondaj Eurobarometru special despre inovarea în domeniul alimentar. Studiul arată cum privesc cetățenii din statele membre alimentele, ingredientele și culturile inovatoare: le consideră utile, dar ar vrea să afle mai multe despre ele.

Un sprijin pentru fermieri și producători

Mulți dintre respondenți văd în inovarea alimentară un ajutor real pentru fermierii și producătorii care se confruntă cu provocări majore, potrivit Comisiei Europene.

Prin alimentele și culturile inovatoare, sistemul alimentar european ar putea deveni mai rezilient și mai bine pregătit, iar opțiunile de producție s-ar lărgi.

Executivul comunitar adaugă că aceste produse pot susține securitatea alimentară și pot răspunde consumatorilor, pe măsură ce nevoile acestora se schimbă, cu respectarea standardelor înalte de siguranță ale UE.

Tinerii și orășenii, mai deschiși la nou

Rezultatele arată însă un public încă rezervat. Gradul de acceptare rămâne constant mai ridicat la respondenții tineri, la cei cu studii superioare, la locuitorii din mediul urban și la cei care cunosc deja alimentele inovatoare. Diferența se vede și după locul în care trăiesc oamenii.

Peste jumătate dintre locuitorii marilor orașe sunt dispuși să accepte mai ușor alimentele obținute prin tehnici moderne, în timp ce la sat sau în zonele rurale proporția coboară la 42-46%.

Informarea schimbă radical percepția

Nivelul de informare influențează foarte mult acceptarea, arată sursa citată. Dacă printre cei care se consideră bine informați 72% sunt deschiși față de aceste alimente, procentul scade la 36% în cazul celor care cred că nu au suficiente informații.

Încrederea, condiția succesului

Mulți europeni recunosc că nu se simt bine informați. Comisia Europeană trage de aici concluzia că, pentru ca inovațiile să prindă, „sunt necesare o informare clară, transparență și încredere”.

Datele sondajului arată, potrivit aceleiași surse, cum poate câștiga inovarea alimentară în relevanță, în claritate și în acceptare socială.

Un sondaj cu miză pentru Food 2040

Comisia Europeană plasează rezultatele în contextul planurilor sale de cercetare în domeniul alimentar.

„Sondajul vine într-un moment important pentru agenda UE de cercetare și inovare în domeniul alimentar. Constatările sale sunt deosebit de relevante pentru Food 2040 (cadrul de politică pentru cercetare și inovare în domeniul sistemelor alimentare), care face parte din recent adoptata abordare strategică privind cercetarea și inovarea pentru o agricultură, o silvicultură, zone rurale și sisteme alimentare competitive, reziliente și sustenabile”, se mai arată în comunicat.