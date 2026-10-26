Taxă nouă pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cum se calculează pentru fiecare pachet și cine ajunge să o plătească

Noua taxă europeană se calculează pe categorii de articole, nu pe bucăți, iar plata revine platformelor și vânzătorilor, care o pot transfera însă în prețuri.

De la 1 noiembrie 2026, Uniunea Europeană aplică o nouă taxă de procesare, de 2 euro pentru fiecare categorie de produs, comenzilor online sosite din afara spațiului comunitar.

Măsura vine după taxa de 3 euro pentru coletele mici, valabilă din iulie, și urmărește să reducă volumul de produse chinezești cumpărate de pe platforme precum Shein, Temu sau Aliexpress.

O taxă permanentă, cu valoare revizuibilă

Noua taxă de 2 euro nu are caracter temporar, însă cuantumul ei urmează să fie reanalizat la fiecare doi ani, în funcție de cât ajung să coste controalele vamale, potrivit sursei citate.

„Aceste ‹taxe de procesare› sunt menite să finanţeze consolidarea controalelor vamale, în contextul afluxului de produse chinezeşti achiziţionate prin intermediul platformelor localizate în Asia”, scrie publicația franceză Cnews.fr.

Volumul a crescut accelerat în ultimii ani. Aceeași publicație arată că, în 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici din Asia au ajuns în UE, de patru ori mai multe decât în 2022, iar 93% dintre ele au venit din China, prin Shein, Temu și Aliexpress.

Cum se calculează suma pentru fiecare colet

Taxa nu se raportează la numărul de bucăți din pachet, ci la câte categorii distincte de articole conține acesta. Trei tricouri trimise împreună înseamnă, așadar, o singură taxă de 2 euro, deși sunt trei produse separate.

Dacă alături de tricouri se află și o pereche de pantaloni, suma urcă la 4 euro, câte 2 euro pentru fiecare dintre cele două categorii.

Cine suportă, de fapt, costul

În principiu, consumatorii nu primesc factura pentru aceste taxe, obligația de plată revenind platformelor, vânzătorilor sau intermediarilor, arată sursa citată. Nimic nu îi împiedică însă pe comercianți să ridice prețurile și să mute astfel costul suplimentar în sarcina cumpărătorilor.

Motivele deciziei europene

Numărul uriaș de colete sosite din Asia face imposibilă verificarea tuturor produselor, iar mărfurile periculoase sau contrafăcute pot pătrunde ușor pe piața europeană fără a fi descoperite.

Pe de altă parte, producătorii și comercianții din Europa se plâng de mult timp de concurența neloială a vânzătorilor prezenți pe platformele internaționale.

Franța s-a numărat, în mod special, printre statele care au sprijinit decizia.

Schimbările programate pentru 2028

Din 1 iulie 2028 vor apărea și taxe specifice, de valoare mică, pentru coletele care trec prin depozite specializate, potrivit aceleiași surse. Odată cu ele, taxa de 3 euro pentru coletele mici va dispărea.

Actul european care fixează taxa

Cadrul noii taxe este stabilit prin Regulamentul delegat (UE) 2026/2152 al Comisiei din 21 septembrie 2026, care completează Regulamentul (UE) 2026/2108 al Parlamentului European și al Consiliului și fixează cuantumul taxei de procesare la nivelul Uniunii. Actul a apărut în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, pe 22 octombrie 2026.

Taxa de 3 euro, aplicată de la jumătatea anului

Din 1 iulie 2026, persoanele fizice din România plătesc mai mult pentru produsele comandate prin platforme online din afara UE, atunci când valoarea cumulată a comenzii rămâne sub 150 de euro. Scumpirea vine din taxa vamală de 3 euro, percepută pentru fiecare articol din colet.

Până în iulie, astfel de trimiteri nu datorau taxe vamale în UE. Noua regulă a pus capăt, practic, facilității fiscale de care beneficiau coletele de valoare mică.

Taxa națională de 25 de lei, eliminată din noiembrie

Taxa vamală de 3 euro s-a cumulat cu taxa logistică de 25 de lei pe colet, aplicată în România de la începutul anului pentru coletele extracomunitare cu valoare comercială de peste 150 de euro. Această taxă națională urmează să dispară de la 1 noiembrie 2026. De la 1 ianuarie 2026, doar România și Italia percepeau o astfel de taxă logistică, însă Italia a amânat între timp aplicarea ei.