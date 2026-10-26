Decizie importantă a Parlamentului privind protejarea instituțiilor publice în fața amenințărilor cibernetice din Rusia

Măsura vizează „prelungirea interdicției de achiziție, instalare și utilizare a produselor și serviciilor software rusești în instituțiile publice până la 31 decembrie 2035”, potrivit unui mesaj postat pe Facebook de Mircea Abrudean.

Proiect de lege împotriva amenințării cibernetice din Rusia

Acest proiect a fost inițiat de deputatul liberal Sebastian Burduja. Scopul său este de a asigura protecția statului și a instituțiilor publice în fața oricărui risc de securitate cibernetică.

„Proiectul inițiat de deputatul Sebastian Burduja protejează infrastructura informatică a statului român în fața riscurilor de securitate cibernetică și asigură continuitatea cadrului de protecție înainte de expirarea termenului inițial care era 31 decembrie 2026”, susține Mircea Abrudean.

Proiectul vizează în special protecția în fața amenințărilor venite din Rusia.

„De ce este critică această decizie? Pentru că războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă se poartă la fel de violent și în spațiul cibernetic. România nu își poate permite vulnerabilități tehnologice sau breșe de securitate în infrastructura critică. Securitatea națională nu este negociabilă, iar România trebuie să rămână ferm ancorată alături de partenerii săi din NATO și Uniunea Europeană în combaterea tuturor formelor de agresiune hibridă”, mai precizează acesta.

Proiectul adoptat de Senat va merge, pentru votul final, în Camera Deputaților.

Soft de criminalistică digitală, fabricat în SUA, dar controlat de ruși

Publicația europeană POLITICO atrăgea atenția, la sfârșitul lunii trecute, cu privire la faptul că zeci de instituții publice din Uniunea Europeană au achiziționat un soft de criminalitate cibernetică, fabricat în SUA, dar dezvoltat, de fapt, în Federația Rusă.

Și instituții publice din România au achiziționat acest soft. Este vorba despre DNA, DIICOT și Comandamentul Apărării Cibernetice din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Softul se numește „Oxygen Forensic Detective” și este utilizat în cercetarea criminalistică. El ajută investigatorii să extragă informații din telefoanele mobile inteligente sau alte tipuri de dispozitive digitale.

Procurorii federali din Statele Unite ale Americii au declanșat o amplă anchetă cu privire la acest caz. Procurorii din SUA susțin că firma care a produs softul este, de fapt, controlată de ruși.