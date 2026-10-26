Vlad Gheorghe, președintele Partidului DREPT, despre angajarea răspunderii Guvernului privind reforma administrativă: Ținta este guvernarea în 2028

Vlad Gheorghe consideră că reorganizarea administrativă reprezintă o încercare a PSD de a crea o nouă criză guvernamentală. Totul, în cazul în care Luca Niculescu nu răspunde solicitărilor PSD privind rectificarea bugetară și elaborarea bugetului pe anul viitor.

„Sorin Grindeanu își pregătește deja următorul premier de sacrificiu. Reorganizarea administrativă nu este scopul, ci pretextul. Grindeanu și-a construit un casus belli pentru martie 2027, când va putea dărâma Guvernul Niculescu dacă acesta nu execută comenzile PSD. Este același mecanism politic prin care a fost înlăturat Guvernul Bolojan în primăvara lui 2026”, declară Vlad Gheorghe, președintele Partidului DREPT.

Vlad Gheorghe, atac la Sorin Grindeanu

Președintele formațiunii politice DREPT consideră că planul lui Sorin Grindeanu este de a crea crize politice, astfel încât el să devină prim-ministrul României.

„Grindeanu vrea să consume cât mai mulți premieri non-PSD până când se va urca singur pe scaunul de prim-ministru. Anul 2027 este momentul ideal pentru el: un alt premier face munca grea, ia măsurile nepopulare și plătește costul politic, iar Grindeanu vine să preia guvernarea înaintea alegerilor din 2028. Nu reforma administrativă îl interesează, ci controlul Guvernului și organizarea alegerilor”, afirmă Vlad Gheorghe.

Reforma administrativă, transformată în negociere politică

Partidul DREPT atrage atenția că reforma administrativă nu trebuie transformată într-un instrument de negociere politică sau într-un pretext pentru schimbarea premierilor. România are nevoie de o reorganizare administrativă reală, care să reducă birocrația, să elimine structurile administrative inutile și să eficientizeze cheltuirea banului public.

„Reforma administrativă trebuie făcută pentru România, nu pentru PSD. Nu putem continua să schimbăm premieri în funcție de interesele unui partid care vrea să controleze bugetul și să pregătească următoarele alegeri”, concluzionează Vlad Gheorghe, președintele Partidului DREPT.