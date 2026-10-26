Imediat, președintele Statelor Unite ale Americii și-a dat seama de gafa pe care a făcut-o și și-a cerut scuze. „Bine, o să mă întorc la… Îmi pare rău”, a spus Trump în fața spectatorilor prezenți pe Arena McMorran Place din Port Huron, potrivit The Telegraph.

Donald Trump, despre artista Nicki Minaj

Ulterior, acesta și-a continuat discursul, continuând să-și ceară scuze față de cântăreață. „Sper că Nicki nu s-a simțit jignită, dar noi o iubim pe Nicki. Este alături de noi de multă vreme.

Remarca lui Donald Trump a fost făcută în timp ce cântăreața vorbea pe scenă. În momentul în care a auzit cuvintele, aceasta a avut o pauză de câteva secunde. Îmbrăcată într-un costum Gucci, Nicki Minaj și-a continuat declarația, precizând despre Donald Trump că „a schimbat starea întregii națiuni”.

„Avem nevoie ca astfel de oameni să fie aleși, pentru că reprezintă o schimbare semnificativă pentru țara noastră”, a mai spus Nicki Minaj, potrivit sursei citate.

Noua secretară de presă a Casei Albe?

Apropiați ai Casei Albe au precizat că artista ar putea fi noul secretar de presă de la Washington, după demiterea lui Katie Zacharia, la cinci zile după desemnarea sa ca secretar de presă al Casei Albe. Ulterior, Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a postat un videoclip pe X în care Nicki Minaj apare purtând o conversație alături de el despre economie și politică externă.

Imaginile sunt însoțite de mesajul: „Doamnelor și domnilor, cred că am descoperit noul secretar de presă al Casei Albe”.

Comentarii nepotrivite făcute de Donald Trump

Comentariul care a stârnit un val de reacții nu este singurul pe care Trump l-a făcut. Recent, aceleași remarci nepotrivite le-a avut și față de unul dintre aliații săi politici.

„M-am uitat la fundul lui. Nu am mai făcut asta niciodată în cazul unui bărbat”, a precizat Donald Trump, în urmă cu o săptămână, în timpul unui miting organizat la Greenville, Carolina de Nord. Remarca i-a fost adresată senatorului republican Jon Husted din Ohio.