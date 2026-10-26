Reacție din PNL după ce Grindeanu a vorbit despre „reglaje” la Pilonul II: „Vorbim despre banii oamenilor, nu despre pușculița PSD”

Încercările puse pe seama PSD

Sumele strânse în fondurile de pensii administrate privat de cei 8,5 milioane de angajați au fost expuse riscurilor de fiecare dată când PSD s-a aflat la guvernare, arată Trucan.

Ea a enumerat mai multe tentative ale PSD, care au servenit de-a lungul timpului. Acestea au vizat naționalizarea economiilor din fonduri, frânarea majorării contribuțiilor individuale și chiar blocarea pensiilor cuvenite celor care ieșiseră deja la pensie.

O miză de peste 236 de miliarde de lei

Conform aceluiași mesaj, în joc se află o sumă de peste 236 de miliarde de lei. Liberala a susținut că PSD vizează deja acești bani, iar Grindeanu a anunțat, în privința lor, unele „reglaje”.

Rolul revendicat de liberali

Turcan insistă că partidul din care face parte este cel care a blocat de fiecare dată aceste încercări și a protejat pensiile administrate privat. Potrivit mesajului, PNL a urmărit, în plus, ca în conturile individuale ale angajaților să ajungă cât mai mulți bani, pentru ca aceștia să primească la final o pensie mai mare.

Explicații cerute lui Grindeanu

Turcan i-a cerut imperativ lui Sorin Grindeanu să clarifice ce fel de „reglaje” are în vedere pentru Pilonul II de pensii. În același timp, l-a somat „să nu îndrăznească să se atingă de economiile de o viață ale oamenilor, chiar dacă el joacă rolul șefului care conduce Guvernul!”

Un proiect blocat de ani de zile

„Prin prisma acestei atitudini a PSD față de pensiile din Pilonul II, înțeleg de ce proiectul meu privind creșterea contribuțiilor voluntare la Pilonul II de pensii, în limita unui plafon de deductibilitate, este blocat de ani de zile în sertarele domnului Grindeanu”, se mai arată în mesaj.

Grindeanu, despre Pilonului II

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că programul de guvernare include creșterea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani, iar partidul îl va respecta. Liderul social-democrat a mai afirmat că nu s-a pus problema unor modificări la Pilonul 2 de pensii.

Întrebat dacă garantează că Pilonul 2 de pensii nu va fi modificat, Grindeanu a spus că nu îi revine lui să facă astfel de precizări și că nici nu s-a gândit vreodată la o asemenea idee. Liderul PSD a adăugat că nu a observat vreo dezbatere publică pe acest subiect și că, evident, nu se pune problema.

Lia Olguța Vasilescu a afirmat recent că Pilonul II de pensii ar trebui analizat, deoarece contribuția ar fi prea mare. Întrebat despre această declarație, Grindeanu a făcut o distincție între eventuale ajustări și eliminarea Pilonului II.

„De la anumite reglaje care pot să fie până la dispariţia pilonului II, e mare diferenţă. Aceste lucruri probabil că au fost prezentate de Olguţa ca şi anumite lucruri care pot să vină pe agenda publică, dar nu ca decizii”, a spus președintele PSD.