Sorin Grindeanu, despre creșterea pensiilor și Pilonul 2. Ce măsuri spune că sunt prinse în programul de guvernare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că programul de guvernare include creșterea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani, iar partidul îl va respecta. Liderul social-democrat a mai afirmat că nu s-a pus problema unor modificări la Pilonul 2 de pensii.

Angajamentele din programul de guvernare

Grindeanu a fost întrebat, la conferința de presă de după ședința conducerii PSD, dacă pensiile și salariile vor crește la începutul anului viitor. El a răspuns că măsura figurează cu certitudine în programul de guvernare. Pe lângă creșterea pensiilor, a amintit eliminarea CASS pentru mame și pentru veterani, alături de celelalte angajamente anunțate și asumate de partid.

Liderul PSD a insistat însă că lucrurile trebuie puse „într-o ordine firească”, care începe cu o prezentare rapidă a situației finanțelor României.

Mai întâi finanțele, apoi rectificarea

Grindeanu a spus că, la finalul săptămânii trecute, s-a întâlnit cu Alexandru Nazare și cu premierul Luca Niculescu, iar toți au convenit că primul pas este prezentarea situației financiare. Ar urma, potrivit liderului PSD, o rectificare bugetară, pe care a considerat-o absolut necesară pentru acoperirea unor lipsuri la cheltuielile de funcționare ale multor entități ale statului.

Grindeanu a precizat că, atunci când ministrul Finanțelor va contura măcar limitele bugetare, toată lumea a fost de acord cu această succesiune: întâi prezentarea publică a situației la zi, apoi rectificarea.

Indexările, prinse în bugetul pe 2027

Discuțiile despre bugetul pe 2027 ar urma să înceapă abia după aceste etape, iar PSD își va respecta programul de guvernare, a asigurat Grindeanu. „Vor fi făcute indexări în anul 2027 şi vor fi prinse în bugetul din 2027. PSD-ul şi-a asumat acest lucru prin programul de guvernare”, a declarat liderul PSD.

Bugetul, aprobat încă din acest an

Grindeanu nu a exclus nevoia a două rectificări și a spus că bugetul ar putea fi aprobat chiar în acest an. A explicat că scopul este ca bugetul pentru 2027 să fie adoptat în 2026, pentru a evita situația din acest an, când bugetul a primit aprobarea abia în aprilie.

Pilonul 2, în afara discuției

Întrebat dacă garantează că Pilonul 2 de pensii nu va fi modificat, Grindeanu a spus că nu îi revine lui să facă astfel de precizări și că nici nu s-a gândit vreodată la o asemenea idee. Liderul PSD a adăugat că nu a observat vreo dezbatere publică pe acest subiect și că, evident, nu se pune problema.

Diferența dintre „reglaje” și desființare

În această toamnă, Lia Olguța Vasilescu a afirmat că Pilonul 2 de pensii ar trebui analizat, deoarece contribuția ar fi prea mare. Întrebat despre această declarație, Grindeanu a făcut o distincție între eventuale ajustări și eliminarea Pilonului 2.

„De la anumite reglaje care pot să fie până la dispariţia pilonului 2, e mare diferenţă. Aceste lucruri probabil că au fost prezentate de Olguţa ca şi anumite lucruri care pot să vină pe agenda publică, dar nu ca decizii”, a mai spus președintele PSD.