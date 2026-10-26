Premierul a avut luni un dialog cu reprezentanții Concordia, Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, Romanian Business Leaders, Asociației Oamenilor de Afaceri din România și cu cei ai Confederației Naționale pentru Antreprenoriat și Întreprinderi Mici și Mijlocii.

„Guvernul pe care îl conduc are ca obiectiv principal să aducă bani în țară, la buget și în economie, nu să crească poverile pe cei care le duc”, spune premierul Luca Niculescu după o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri din România.

„Trebuie să repornim motoarele economiei, să îi ajutăm pe cei care oferă locuri de muncă, nu să îi sufocăm în taxe și birocrație”, a adăugat el.

„Investitorii au nevoie de un Guvern care să le fie partener corect”

Întâlnirea i-a confirmat premierului că „este esențială schimbarea de abordare a statului față de cetățeni și față de mediul de afaceri”.

Pentru a reporni motoarele economiei, spune el, investitorii au nevoie de un Guvern care să le fie partener corect, să ofere predictibilitate și pârghii de dezvoltare, stabilitate și să-și achite la timp obligațiile, să susțină sectoarele strategice, să stimuleze inovarea și să protejeze capitalul românesc.

„La fel de important este ca statul să-și probeze corectitudinea prin reducerea risipei, cheltuirea mai eficientă a banului public, combaterea evaziunii și îmbunătățirea colectării”, a completat el.

„Este o oportunitate foarte mare pentru investiții”

Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârșit prin creșterea taxelor, remarcă Luca Niculescu. El spune că România este mai aproape ca niciodată de aderarea la OCDE. „Este o oportunitate foarte mare pentru investiții, pentru accesul la capital, la piețe externe, la tehnologii moderne, dar și pentru modernizarea instituțiilor noastre”, spune el.

El a dat asigurări că va continua „dialogul constant cu mediul de afaceri pentru că împreună, stat și investitori”, pentru că „avem un obiectiv major – o viață mai bună pentru oameni”.

„Tinerii noștri au nevoie de locuri de muncă mai bine plătite, de noi oportunități și de speranța unei vieți mai bune acasă, în România.

Doar împreună – statul român, mediul de afaceri, societatea – putem construi un viitor mai bun pentru națiunea noastră”, a încheiat el.

La întâlnire au participat și vicepremierul Marian Neacșu, miniștrii Finanțelor, Economiei, Digitalizării, Energiei, Dezvoltării, Muncii și cel al Familiei.

Citește și: