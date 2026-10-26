Sindicaliștii s-au supărat deja pe Luca Niculescu. Ce întâlnire a premierului i-a deranjat

Blocul Național Sindical (BNS) își exprimă dezamăgirea față de faptul că noul Guvern pare să pornească la drum cu aceleași năravuri ca guvernele precedente: dialog selectiv, atenție acordată în primul rând mediului de afaceri și ignorarea lucrătorilor, cei care țin economia în funcțiune prin munca lor.

Reacția vine după ce premierul Luca Niculescu s-a întâlnit luni, 26 octombrie 2026, la ora 14:00, cu reprezentanții mediului de afaceri.

„Capitalul pare să aibă prioritate”

Potrivit BNS, nu există informații despre o întâlnire similară cu organizațiile sindicale, care reprezintă interesele a aproximativ 5 milioane de lucrători din România.

Sindicaliștii spun că astfel de abordări aproape nu îi mai surprind, pentru că, de fiecare dată, capitalul pare să aibă întâietate, iar forța de muncă este tratată ca un element secundar al ecuației economice.

BNS îi transmite premierului că economia nu este construită doar de capital și că mediul de afaceri nu poate fi singurul interlocutor al Guvernului atunci când se discută despre viitorul României.

„Este greu de vorbit despre reforme echilibrate, competitivitate, productivitate și dezvoltare economică atunci când dialogul începe doar cu una dintre părțile implicate”, se arată în comunicatul BNS.

Salariile, condițiile de muncă, puterea de cumpărare, fiscalitatea muncii și protecția socială nu sunt teme marginale, subliniază sindicaliștii, ci probleme care afectează direct milioane de oameni și care nu pot fi discutate legitim în lipsa reprezentanților acestora.

Sindicatele cer o întâlnire cu premierul

BNS speră ca Luca Niculescu să își facă timp să se întâlnească și cu reprezentanții celor 5 milioane de lucrători din România.

Organizația sindicală precizează că nu cere un privilegiu, ci respectarea unui principiu elementar: un dialog social echilibrat, nu unul organizat cu prioritate pentru cei care au capital, în timp ce cei care muncesc sunt lăsați să aștepte.

Avertismentul BNS: capitalul și munca, cu aceeași seriozitate

Sindicatul avertizează că, dacă noul Guvern vrea să construiască politici publice sustenabile, trebuie să trateze cu aceeași seriozitate ambele componente ale ecuației economice, capitalul și forța de muncă, pentru că una fără cealaltă nu poate funcționa.

„Domnule premier, mediul de afaceri trebuie ascultat! Dar și lucrătorii trebuie ascultați!”, transmite BNS.

Potrivit organizației, un guvern responsabil nu alege între capital și muncă și nu transformă dialogul social într-o conversație cu un singur interlocutor, iar guvernarea presupune echilibru, care începe prin respect față de toți cei care contribuie la economia României.

BNS așteaptă ca premierul să demonstreze prin fapte că noul Guvern înțelege importanța dialogului social și că reprezentarea lucrătorilor nu va rămâne doar o obligație formală.