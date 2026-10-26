„Noua casă” cu avans de 5% și pentru locuințe scumpe. Proiectul PSD, prin program guvernamental, a trecut de Senat

Senatul a adoptat luni, cu 102 de voturi pentru și o abținere propunerea PSD care prevede ca tinerii sub 35 de ani să-și poată cumpăra locuințe prin programul „Noua Casă” cu un avans de numai 5%. Noutatea este că această facilitate este oferită chiar și pentru locuințele mai scumpe, de până la 140.000 de euro.

Propunerea legislativă a fost adoptată în Senat, în calitate de primă cameră sesizată.

Proiectul prevede că beneficiarii care nu au împlinit vârsta de 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare pot opta pentru un avans de minimum 5% din prețul de achiziție și în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 și 140.000 euro, echivalent în lei.

„Grupul senatorilor PSD a votat astăzi inițiativa ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene Alexandru-Mihai Ghigiu prin care tinerii sub 35 de ani vor putea cumpăra locuințe prin programul guvernamental Noua Casă cu un avans de minimum de 5% chiar și în cazul imobilelor mai scumpe, unde valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 și 140.000 de euro”, spune un comunicat al grupului PSD din Senat.

„Măsura reduce bariera de acces la o locuință proprie pentru segmentul tinerilor, prin diminuarea sumei necesare cu titlu de avans inițial, fără a antrena costuri directe pentru bugetul de stat”, se spune în comunicat.

Accesul tinerilor la o locuință în condiții echitabile

„Inițiativa sprijină accesul tinerilor la o locuință în condiții echitabile, contribuie la formarea de noi familii și la reducerea presiunii pe piața chiriilor”, se mai spune în comunicat.

„În guvernările anterioare PSD a implementat la nivel național scheme de sprijin pentru ocupare și mobilitate prin construcția de locuințe de serviciu pentru medici și profesori”, a declarat senatoarea PSD Mihai Daniela, înainte de votul din plen.

PSD a prevăzut în programul de guvernare 2026-2028 operaționalizarea unui mecanism de finanțare a construirii și modernizării locuințelor sociale din fonduri europene, spune grupul PSD din Senat.

De asemenea este prevăzută elaborarea cadrului legal pentru cooperative de locuire și parteneriate public-private, cu un program-pilot în minimum 3 municipii pentru tineri, familii cu copii și lucrători cu venituri medii.