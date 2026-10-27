Dragoş Doroş, fost preşedinte al ANAF, spune că un ordin al actualului președinte al Agenției îi sancționează pe partenerii de afaceri ai companiilor care nu-și plătesc taxa pe valoare adăugată.

El spune că documentul nu este unul corect cu oamenii de afaceri, câtă vreme aceștia nu au niciun instrument pus la dispoziție de stat prin care să poată verifica dacă partenerii lor de afaceri sunt buni platnici către stat.

Dragoş Doroş a fost preşedinte al ANAF în urmă cu un deceniu iar în prezent este managing partner la ASD Tax și a vorbit marţi seară la dezbaterile News.ro „Insolvenţa, de la eşec la o nouă şansă pentru companii”.

Ordinul președintelui ANAF, spune Doroș, cere companiilor să analizeze profilul partenerilor cu care colaborează. Mai mult, dacă o firmă cumpără de la una care nu-și achită TVA-ul, cumpărătorul nu poate beneficia de returnare de TVA.

ANAF pune în sarcina noastră să analizăm profilul celui de la care cumpărăm

Ordinul „pune în sarcina oricăruia dintre noi, contribuabili, firme care cumpărăm, să analizăm care este profilul celui de la care cumpărăm, celui care vinde. De fapt, ANAF-ul face un lucru foarte rău, din punctul meu de vedere. Sarcina lui de administrare, de supraveghere şi de corectare a contribuabililor o aruncă spre noi, contribuabilii (…)”, spune Doroș, citat de News.ro.

El spune că ANAF îl pedepsește și pe partenerul de afaceri al neplătitorului de TVA refuzând să-i returneze taxa.

„(…) vine şi spune prin ordinul ăla: dacă tu ai cumpărat de la unul care chiar şi după aia apare la mine în sistem că a făcut ceva, că i s-a întâmplat o chestie şi eu am aplicat o sancţiune asupra lui, atunci nici tu, care vii să-mi ceri TVA-ul înapoi, nu mai primeşti TVA-ul. Pentru că uite, tu ai TVA de dedus de la un furnizor care a făcut X şi Y”, completează Doroș.

„Acestea sunt instrumente care nu stau la mine în curte”

Fostul șef al ANAF atrage atenția că partenerul de afaceri nu are „instrumentele să ştiu dacă administratorul furnizorului are cazier fiscal sau nu, dacă n-a depus nu ştiu ce declaraţie şi ANAF-ul, pe legislaţia care trebuie, îi anulează codul de TVA”, pentru că aceste instrumente nu intră în competența sa. „Acestea sunt instrumente care nu stau la mine în curte”.

„Un ordin care este absolut oribil, absolut împotriva oricărei gândiri economice şi nu numai împotriva spiritului TVA-ului, care spiritul TVA-ului este în esenţă o taxă neutră”, a afirmat Dragoş Doroş.

Acesta a explicat că din punctul de vedere al companiilor, TVA este o „taxă absolut neutră”, pe care o plăteşte consumatorul final.

„Cum înţelegeţi dumneavoastră în această filosofie că vine ANAF-ul românesc şi spune „Nu, nu, nu, voi toţi care cumpăraţi şi vindeţi trebuie să păziţi ca cei cu care faceţi tranzacţii să fie perfecţi”, conform unor criterii şi instrumente pe care le am eu să judec dacă sunt perfecţi”, adaugă fostul şef al Fiscului.

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