Financial Times: Donald Trump Jr. a fost vânătoare în Mongolia cu un oligarh rus, apropiat al lui Putin, care i-a finanțat nunta

Kremlev l-a însoțit pe Trump Jr. la vânătoare în Mongolia, în luna august, unde Trump Jr. a ucis o argali din Altai, o oaie cu coarne pe cale de dispariție, a relatat Financial Times, citând postări de pe rețelele de socializare, evidența zborurilor, surse locale și înregistrări publice.

Un purtător de cuvânt al lui Trump Jr. a confirmat că cei doi au mers împreună la vânătoare la începutul acestui an, declarând pentru Financial Times că „nu ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni”. El a spus că „Don a precizat clar că are o prietenie personală, nu o relație de afaceri, cu Umar”, adăugând că „prietenia lor se bazează în mare măsură pe dragostea lor comună pentru vânătoare, pescuit și activități în aer liber”. Kremlev, apropiat al lui Putin

Relația lui Trump Jr. cu Kremlev, șeful Asociației Internaționale de Box, o organizație afectată de scandaluri și un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a stârnit prima dată controverse în septembrie, când Trump Jr. și soția sa, Bettina, au recunoscut că Kremlev a contribuit la finanțarea nunții lor fastuoase, organizate pe insule private din Bahamas la începutul acestui an.

În timp ce Bettina Trump (născută Anderson) a descris plata drept un „cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten”, președintele, care nu a participat la nuntă, le-a spus reporterilor „din câte am înțeles, i-a dat banii înapoi, dar nu a vrut să aibă parte de asta”.