Opt agenți de la Secția 16 Poliție din Capitală au fost condamnați definitiv de Curtea de Apel București, fiind găsiți vinovați pentru că au sechestrat și torturat doi tineri în timpul pandemiei de COVID-19.

Ei au bătut și torturat doi tineri, iar unul dintre foştii agenţi a urinat pe una dintre victime. Episodul violent s-a produs în timpul pandemiei, după ce tinerii le-ar fi atras atenția oamenilor legii că nu poartă măşti de protecţie, deşi, la acea vreme era în vigoare starea de alertă pe teritoriul României din cauza virusului SARS-CoV-2.

Cea mai grea pedeapsă a primit-o Viorel Constantin Șeicaru, fost lider de sindicat al polițiștilor. El a fost condamnat la 5 ani și 8 luni închisoare (la instanța de fond primise 9 ani și 4 luni) pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, tortură, instigare la lipsire de libertate în mod ilegal, purtare abuzivă.

Și ceilalți trei polițiști care au pedepse cu executare au primit condamnări mai mici față de instanța de fond, după ce o parte dintre fapte s-au prescris, transmite Agerpres.

Interdicție să mai ocupe funcții care implică autoritate în stat

De asemenea, alți patru agenți au primit pedepse cu suspendare, cu obligația de a presta muncă în folosul comunității. Toți au interdicția de a mai ocupa funcții care implică exercițiul autorității de stat, pe diverse perioade.

Față de un alt polițist implicat în acest caz, trimis în judecată pentru favorizarea făptuitorului, a fost încetat procesul penal ca urmare a prescrierii faptelor.

Decizia este definitivă.

Ce spun procurorii

Coşmarul celor doi prieteni s-a petrecut în seara zilei de 31 august 2020 – plecaseră din centrul Bucureştiului şi se îndreptau spre adresele de domiciliu.

La un moment dat, în timp ce se aflau pe Calea Şerban Vodă şi treceau prin dreptul unui filtru de poliţie, format din mai multe echipaje, au observat că că poliţiştii nu purtau măşti de protecţie, deşi, în acea perioadă România încă se afla în stare de alertă din cauza pandemiei de COVID-19.

„Le-au atras atenţia asupra acestui aspect, iar răspunsul nu a fost o explicaţie, ci o înjurătură. În scurt timp, în jurul celor doi prieteni s-au adunat mai mulţi agenţi de poliţie. Niciunul nu s-a legitimat şi nici bărbaţilor nu le-au fost solicitate documente.

După un schimb de replici, care a evoluat rapid, cei doi prieteni au fost imobilizaţi la sol şi încătuşaţi. Unul dintre aceştia a fost introdus într-o autospecială de poliţie, unde un agent l-a ţinut în scopul de a nu riposta, în vreme ce agentul-şef de poliţie l-a lovit cu pumnii şi i-a pulverizat gaz lacrimogen în zona feţei. L-a abandonat în acea autospecială, cu geamurile ridicate și cu portiera închisă”, a precizat un reprezentant de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-o postare video pe Facebook.

Apoi a fost dus pe un câmp în zona Drumul Dealul Armanului, în apropiere de Jilava, unde polițiștii l-au bătut și torturat.

Trei dintre polițiști l-au scos din mașină, l-au întins pe pământ și au început să-l lovească cu bastoanele și picioarele, în timp ce două polițiste și un alt agent au asistat impasibili la violențe.

„Vezi, mă, ce poate să facă Poliția Română?”

„Mă loveau peste corp, în zona coastelor, a mâinilor, a degetelor de la mâini și a picioarelor. Agenții care mă loveau erau bărbați. Unul dintre polițiștii cei tineri mi-a scos adidașii, după care agenții m-au lovit cu tomfele peste tălpi. Eu le ceream să înceteze, iar polițistul mai în vârstă mi-a replicat că, dacă nu îmi cer scuze, nu se vor opri. Eu am întrebat atunci pentru ce să îmi cer scuze. Rețin că m-au întors și pe burtă, continuând să mă lovească și, la un moment dat, mi-au scos cătușele. Pentru a se opri, mi-am cerut iertare de la polițiști, obligat practic de aceștia”, le-a declarat anchetatorilor unul dintre tineri.

După ce l-au bătut, unul dintre polițiști ar fi urinat pe tânăr, spunându-i în același timp: „Vezi, mă, ce poate să facă Poliția Română?”, potrivit anchetatorilor.

Un alt agent i-a luat victimei telefonul din buzunar și l-a aruncat în vegetație, în apropierea unei căi ferate din zonă, după care i-a scos un pachet cu tutun, pe care i l-a vărsat peste față. Polițiștii s-au urcat apoi în mașini și au plecat, lăsându-l pe tânăr singur pe acel teren viran.

Închis în autospeciala în care au pulverizat spray lacrimogen

În paralel, celălalt tânăr avea și el de suferit. Astfel, spun anchetatorii, după ce l-au încătușat, polițiștii l-au încuiat într-o autospecială, peste două jante auto depozitate pe bancheta din spate, după care au pulverizat spray lacrimogen în habitaclul autoturismului. Ulterior, bărbatul a fost transportat fără vreo justificare legală în zona Zețari din București, unde a fost abandonat pe o stradă întunecată.

După ce a rămas o perioadă pe loc pentru a-și reveni din efectul spray-ului lacrimogen, tânărul a încercat să se orienteze, pentru a-și da seama unde se afla.

A urmat liniile de tramvai și a intrat într-un magazin pentru a întreba în ce direcție este Șoseaua Giurgiului. Pe drum, l-a apelat în mod repetat pe prietenul său, care a răspuns într-un final și care i-a povestit ce i se întâmplase.

Totodată, acesta i-a explicat că tocmai datorită apelurilor primite din partea lui a reușit să își găsească telefonul mobil, pe care un polițist i-l aruncase într-o zonă cu vegetație.

Sancționați contravențional după ce au fost bătuți și torturați

Cei doi tineri au reușit să se întâlnească pe Drumul Găzarului și să meargă acasă. Inițial, tânărul torturat nu a vrut să formuleze plângere penală cu privire la cele întâmplate, însă în cele din urmă a fost convins de prietenul lui să apeleze numărul de urgență 112. De asemenea, pentru că se simțea rău în urma agresiunilor suferite cu o zi în urmă, el a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Procurorii susțin că, pentru a crea aparența unui comportament violent al victimelor și a justifica astfel conduita agenților de poliție, unul dintre polițiști a aplicat sancțiuni contravenționale celor doi tineri, atestând în mod nereal cu ocazia întocmirii proceselor-verbale de contravenție că aceștia au fost depistați în timp ce tulburau ordinea și liniștea publică.