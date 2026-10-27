Tablou de Grigorescu, evaluat la 3 lei și 50 de bani. Cum explică valoarea Muzeul de Artă Ploiești în patrimoniul căruia se află

UPDATE O reacție cu privire la această situație a venit și din partea Ministerului Culturii. Ioana Ciocan, în cadrul unei intervenții la Digi24, a explicat că este vorba despre o eroare umană ce va fi corectată.

„Este o eroare. Bineînțeles că este o eroare. Bineînțeles că acel Grigorescu a fost evaluat bine la 35.000 de lei, o sumă foarte bună pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu. Evident că atunci când s-au tăiat, în 2005, toate acele zerouri dintr-o eroare s-a ajuns la această această sumă. (…) Așa că eu mi-am făcut datoria astăzi – chiar dacă Muzeul de Artă din Prahova nu este în subordinea Ministrului Culturii, este la Consiliul județean – să-l sun pe domnul director și să-i spun că îl înțeleg”, a declarat Ioana Ciocan, potrivit sursei citate.

TVR Info arată că acesta nu este singurul tablou semnat de Nicolae Grigorescu din patrimoniul Muzeului de Artă din Ploiești. În 2011, o altă pictură a celebrului artist plastic român a fost evaluată la 860 de lei.

Tablou de Grigorescu, evaluat la o valoare derizorie

Tabloul care acum are valoarea de 3,50 lei se numește „Peisaj”. Valoarea picturii este menționată și într-un raport al Curții de Conturi. Conducerea instituției muzeale susține că nu este singura operă care a fost evaluată la un preț derizoriu.

„Nu e singurul tablou care are valoare de câțiva lei. Este efectul comunismului. În inventar, sumele trecute erau foarte mici și abia după 2000, când s-a adoptat legea patrimoniului, au apărut condiții de evaluare”, a explicat Florin Sicoe, directorul Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, potrivit sursei citate.

Muzeul, fără bani de evaluări

Oficialii instituției susțin că lipsa fondurilor îi împiedică să efectueze evaluări corecte ale operelor din patrimoniul muzeului.

Cu toate acestea, muzeul din Ploiești are cel mai modern depozit de păstrare pentru tablouri din România. Aici se află și tabloul a cărui valoare a fost stabilită la 3,50 lei.

Veniturile din bilete acoperă cel mult zece la sută din cheltuielile de funcționare. Singura șansă sunt fondurile oferite de Consiliul Județean Prahova.

„Costă o astfel de expertiză între 5 și 10% din valoarea lucrărilor. La un Grigorescu de 400.000 de euro suma de expertiză este între 20 și 40.000 de euro”, a mai spus directorul Muzeului de Artă din Ploiești, potrivit sursei citate.

Când au fost efectuate ultimele evaluări

Oficialii Consiliului Județean Prahova susțin că ultimele evaluări ale bunurilor de patrimoniu au fost realizate cu aproape zece ani în urmă. În prezent, acest demers nu poate fi realizat din cauza lipsei fondurilor.

„Ultimele evaluări au fost făcute în 2017, iar acum CJ și UAT-urile nu au avut o perioadă bună financiar și ne-am îndreptat spre alte probleme, de aceea nu am mai demarat acțiuni de evaluare. Când vom avea buget, vom demara o operațiune de evaluare a tablourilor”, susține Vlad Dumitrescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.