Tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești, confundat de ministrul Transporturilor cu actorul Jason Momoa VIDEO

Confuzia s-a produs în momentul în care oficialul a explicat că lotul de aproape 10 kilometri ar urma să fie deschis luna viitoare.

În cadrul declarațiilor, ministrul a numit tuneul Momaia, lung de 1,35 km, „MOMOA”, după numele actorului Janson Momoa, potrivit Economedia.

„Am fost şi în tunelul Momoa (n.r. – Momâia), care are o distanţă de 1,35 de km, am văzut şi toate sistemele de siguranţă. Sunt undeva în jur de 2500 de sisteme de siguranţă, camere şi senzori. Este un sistem complex, care va asigura traficul pe toată perioada”, a declarat Ștefan Ovidiu Popa.

Oficialul a mai explicat faptul că, deși nu poate preciza o dată certă, de luna viitoare se va circula pe lotul 4 al autostrăzii A1.

Stadiul lucrărilor pe Autostrada Sibiu-Pitești

Proiectul Autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 122 de km. În momentul de față se poate circula pe secțiunea Sibiu – Boița (13 km) și Pitești – Curtea de Argeș (30 km).

În momentul în care va fi deschisă și secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș, șoferii vor putea circula pe încă 9,86 km.

Tunelul Momaia are aproximativ 1,35 km (1.350 metri), realizat în două galerii independente, câte una pentru fiecare sens de mers. Este primul tunel finalizat din proiectul Autostrăzii Sibiu–Pitești. Proiectul autostrăzii prevede alte cinci tuneluri mari planificate.