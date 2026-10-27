Noi reguli pentru permisul auto din 6 noiembrie. Care e marea noutate. Ce afecțiuni vor fi verificate mai atent

Șoferii cu probleme de vedere, cu afecțiuni psihice sau cu antecedente legate de consumul de alcool vor fi evaluați, începând cu 6 noiembrie după criterii noi. În anumite situații, își vor putea păstra dreptul de a conduce chiar dacă au o afecțiune care până acum le-ar fi blocat permisul.

Modificările sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.829/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 884 din 22 octombrie 2026, care actualizează Ordinul nr. 1.162/2010 privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea autovehiculelor. Noile reguli aplică Directiva (UE) 2025/2205, care a înlocuit vechea directivă europeană privind permisele de conducere.

Marea noutate este că un prim diagnostic nu înseamnă pierderea permisului. În unele cazuri, poate fi păstrat cu aviz de specialitate și controale periodice. Medicul poate stabili dacă o problemă de sănătate compromite sau nu siguranţa circulaţiei, scrie infocons.

O atenție deosebită va fi acordată șoferilor de autocamioane și autobuze. Medicii vor fi mult mai atenţi la eventuale probleme de vedere, tulburări psihice, dependenţa de alcool, droguri și medicamente care afectează capacitatea de a conduce.

Examenul de vedere

Pe lângă acuitatea vizuală și câmpul vizual, medicul verifică sensibilitatea la lumină puternică și la contrast, vederea în lumină slabă, vederea dublă (diplopia) și alte afecțiuni ale ochilor care contează la volan.

Pentru grupa 1, din care fac parte motocicletele și autoturismele, permisul poate fi eliberat sau reînnoit în cazuri excepționale, chiar dacă cerințele de acuitate sau de câmp vizual nu sunt îndeplinite.

Condiția este un aviz medical de specialitate din care să reiasă că deficiența nu pune în pericol siguranța rutieră.

Evaluare în loc de excludere automată

Normele vechi vorbeau despre „retard psihic sever”. Noul text renunță la această formulare și se referă la tulburări mintale grave sau la tulburări grave ori persistente ale judecății, comportamentului și adaptabilității.

În aceste cazuri permisul nu se eliberează și nu se reînnoiește. Există, însă, și o excepție și atunci medicul specialist curant dă aviz favorabil, iar persoana face controale periodice stabilite individual.

La alcool, regula veche viza dependența sau incapacitatea de a renunța la băutură când persoana conduce.

De astă dată. persoanele cu dependență sau tulburări legate de consumul de alcool își pot obține ori reînnoi permisul după o perioadă de abstinență confirmată medical. Ele intră apoi într-un program de monitorizare stabilit de medicul curant.

Dependenții de psihotrope

Nici cei care consumă substanțe psihotrope sau medicamente care afectează ori pot afecta capacitatea de a conduce în siguranță nu primesc permisul de conducere. Vechea formulare vorbea doar despre abuz și consum regulat, așa că acum și pacienții aflați sub tratament legal pot ajunge la o evaluare medicală pe acest criteriu.

Pentru șoferii de camioane și autobuze, regulile rămân mai severe, din cauza riscurilor suplimentare legate de aceste vehicule.

Ordinul modifică doar capitolele despre vedere, tulburări mintale, alcool, droguri și medicamente. Celelalte criterii medicale rămân neschimbate.

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