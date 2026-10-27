Reguli noi pentru trotinetele închiriate în București. Interdicție pentru minori și în parcuri, amenzi de până la 10.000 de lei, fără telefon și căști

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, marți, regulamentul pentru închirierea trotinetelor electrice în regim self-service. Documentul stabilește condiții de vârstă pentru utilizatori, restricții de circulație și parcare, precum și taxe pentru companiile care oferă aceste servicii.

Prevederile se aplică exclusiv trotinetelor oferite spre închiriere de operatori, fără a viza vehiculele deținute de persoane fizice.

Doar persoanele majore pot închiria trotinete

Pentru a închiria o trotinetă electrică, utilizatorii vor trebui să aibă cel puțin 18 ani. Prin excepție, serviciul va fi disponibil și persoanelor care au împlinit 16 ani și dețin permis de conducere pentru categoriile AM, A1 sau B1.

Operatorii vor avea obligația să verifice vârsta la înregistrarea contului, printr-un act de identitate sau prin identificare electronică. Pe durata deplasării, utilizatorul va trebui să aibă asupra sa un act de identitate.

Interdicție în parcuri și grădini publice

Circulația trotinetelor închiriate va fi interzisă pe aleile din parcuri și grădini publice. Administratorii aplicațiilor de închiriere vor trebui să introducă limitări care să împiedice folosirea vehiculelor în aceste zone. Restricții sunt prevăzute și în Centrul Vechi.

De asemenea, regulamentul interzice circulația pe străzile pietruite și nereabilitate, pentru prevenirea accidentelor.

În timpul deplasării, utilizatorii nu vor putea folosi telefonul mobil sau căști audio. Documentul interzice explicit și depășirea autovehiculelor aflate în mișcare.

Noile taxe și tarife

Taxele introduse sunt datorate de operatori: 0,75 lei pe zi pentru fiecare trotinetă amplasată pe domeniul public și 5.000 de lei anual pentru autorizarea fiecărei companii.

Pentru o flotă de 1.000 de trotinete taxabile zilnic, tariful de ocupare a domeniului public ar ajunge la 750 de lei pe zi, respectiv 22.500 de lei într-o lună de 30 de zile. Acestor sume li se adaugă taxa anuală de autorizare.

Costurile suplimentare ar putea fi transferate, cel puțin parțial, către utilizatori, prin scumpirea serviciilor de închiriere.

Companiile vor raporta lunar numărul trotinetelor pentru care datorează tariful, până în data de 5 a lunii următoare, iar plata va trebui făcută până în data de 15.

Activitatea se va desfășura în baza unei autorizații și a unui contract cu Primăria Capitalei. CGMB va stabili anual numărul maxim de trotinete autorizate în București și limita pentru fiecare operator, pe baza unor criterii nediscriminatorii.

Condiții de parcare

Regulamentul stabilește și condiții pentru parcarea vehiculelor. Trotinetele nu vor putea fi amplasate pe rampele de acces pentru persoanele cu dizabilități, pe suprafețele destinate persoanelor cu deficiențe de vedere sau în alte locuri care împiedică deplasarea pietonilor.

Pe trotuarele cu o lățime de cel puțin doi metri va trebui păstrat un culoar liber de minimum 1,5 metri.

Pentru amplasarea neregulamentară, depășirea numărului de trotinete autorizate și nerespectarea obligațiilor din regulament sunt prevăzute amenzi între 2.000 și 5.000 de lei. În funcție de abatere, autorizația poate fi anulată.

Desfășurarea activității fără autorizație se sancționează cu amenzi între 8.000 și 10.000 de lei, fiind prevăzută și posibilitatea confiscării trotinetelor.

Cetățenii vor putea transmite direct operatorilor sesizări privind neregulile, printr-un canal electronic prevăzut de regulament.

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