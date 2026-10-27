370.000 de doze de vaccin gripal sunt disponibile în depozitele din România şi pot fi comandate de farmacii

370.000 de doze de vaccin gripal sunt disponibile în depozitele din România și pot fi comandate de farmacii pentru a ajunge la populație, potrivit informațiilor furnizate de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

La jumătatea lunii noiembrie este estimată o nouă livrare, de aproximativ 500.000 de doze, pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripală, transmite Ministerul Sănătății.

Până la data de 18 octombrie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 400.259 de vaccinări antigripale.

Dintre acestea, 393.552 au fost efectuate în rândul persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată, iar 3.069 în farmaciile comunitare autorizate.

Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a gripei și a complicațiilor asociate acesteia, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

Medicii recomandă vaccinarea, în special, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, copiilor, persoanelor cu boli cronice, femeilor gravide și personalului medico-sanitar. Persoanele eligibile pot beneficia de vaccinare compensată, conform criteriilor în vigoare.

Patru tipuri de vaccin pe piață

Conform informațiilor furnizate de ANMDMR, pentru sezonul 2026-2027, în România sunt autorizate și prezente pe piață 4 vaccinuri destinate prevenirii gripei sezoniere: Vaxigrip, Influvac, Fluenz și Efluelda.

Potrivit ANMDMR, Fluenz, destinat copiilor și adolescenților, și Efluelda, destinat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, sunt disponibile în stocuri suficiente în farmacii și la distribuitori. În cazul vaccinurilor injectabile Vaxigrip și Influvac, primele stocuri au fost consumate în mare parte.

Primele cantități din toate aceste produse au fost distribuite la nivel național în a doua jumătate a lunii septembrie.

În prezent, vaccinul cu administrare intranazală destinat copiilor și adolescenților (Fluenz), precum și vaccinul destinat imunizării persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani (Efluelda), sunt disponibile în stocuri suficiente atât în farmacii, cât și la distribuitorii de medicamente.

Vaccinurile sunt medicamente cu cerințe speciale de producție și control al calității, iar alocările pe țări se stabilesc în avans. Pentru actualul sezon, României i-au fost alocate cantități superioare celor utilizate anul trecut, garantând astfel posibilitatea de vaccinare pentru toți cei care doresc să se protejeze.

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