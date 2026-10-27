Mesajul de la Chișinău al premierului Moldovei: Gazul românesc din Marea Neagră va alimenta Republica Moldova

„Va fi un moment extraordinar ca impact pentru piața regională a gazului, și chiar piața europeană a gazului, momentul în care Neptun Deep va intra în exploatare. Felicitări, domnule prim-ministru, că suntem atât de aproape de acest moment. România produce circa 8 miliarde de metri cubi de gaz pe an; acum, odată cu intrarea în exploatare a Neptun Deep, acest volum se va dubla, România va deveni cel mai mare producător de gaz natural din Europa și sunt bucuros că noi am reușit să alocăm un volum important pentru consumul nostru intern de gaz care va fi adus din Neptun Deep pentru beneficiul consumatorilor noștri”, a declarat, în cadrul întâlnirii, Vasile Tofan, prim-ministrul Republicii Moldova, potrivit Profit.ro.

Beneficiile pentru țara vecină vizează, în primul rând, costurile mai mici pentru transport.

„Este un parteneriat care este avantajos atât pentru furnizorul din România, cât și pentru cetățenii din Republica Moldova. Intrarea în exploatare a acestui proiect este planificată, din ultimele informații pe care le avem, pentru vara viitoare, deci începând cu toamna viitoare (…) vom începe să aducem gaz românesc din Marea Neagră”, a adăugat premierul moldovean.

Luca Niculescu, declarații la Chișinău

De cealaltă parte, Luca Niculescu, prim-ministrul României, a reiterat sprijinul pe care țara noastră îl acordă Republicii Moldova.

„Este prima mea deplasare externă de la debutul mandatului de prim-ministru, în urmă cu exact o săptămână. Am vrut să fiu la Chișinău cât mai repede. Prezența colegilor mei și a mea reconfirmă că România și Republica Moldova cooperează la cel mai înalt, la cel mai strâns nivel din perioada recentă și, apoi, intenția noastră de a consolida aceste relații istorice pe care le avem, aceste relații profunde, într-o Uniune Europeană, acolo unde este locul Chișinăului”, a declarat Luca Niculescu, prim-ministrul României, în cadrul conferinței comune cu premierul Republicii Moldova.

Luca Niculescu a mai precizat și că „sprijinul României pentru Republica Moldova reflectă un angajament constant pentru o Republică Moldova mai stabilă, mai sigură, mai bine conectată la România și la Uniunea Europeană”.