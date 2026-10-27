Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul planetei. Noile reguli ale UE pentru gestionarea schimbărilor climatice

Comisia Europeană a prezentat, marți, un cadru pentru reziliența UE la schimbările climatice, menit să consolideze capacitatea Europei de a anticipa, de a se pregăti și de a gestiona riscurile climatice, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

75% dintre europeni locuiesc în orașe și zone urbane și simt direct impactul schimbărilor climatice. Consolidarea rezilienței la schimbările climatice este, prin urmare, o investiție strategică în competitivitatea, securitatea, sănătatea și prosperitatea Europei, arată Comisia Europeană.

Daune de 50 de miliarde de euro pe an din cauza schimbărilor climatice

Potrivit CE, argumentul economic pentru acțiune este convingător. Pierderile economice estimate ca urmare a daunelor provocate de schimbările climatice în perioada 2022-2025 s-au ridicat la aproximativ 200 de miliarde euro, adică 50 de miliarde euro pe an.

„Fiecare euro investit astăzi în reziliență contribuie la protejarea locurilor de muncă, a întreprinderilor și a mijloacelor de subzistență de mâine. Acest nou cadru ne va ajuta să construim o economie mai rezilientă și mai competitivă, asigurându-ne, în același timp, că nicio regiune sau comunitate nu este lăsată în urmă”, a declarat comisarul european pentru climă, zero emisii nete și creștere curată, Wopke Hoekstra.

Comunicarea-cadru propune o schimbare sistemică prin integrarea rezilienței la schimbările climatice în toate domeniile majore de politică, atât interne, cât și internaționale. Acesta oferă sprijin autorităților locale și regionale pentru a se adapta prin proiecte-pilot și servicii de consiliere.

Investiții de 70 de miliarde pe an pentru adaptarea infrastructurii și a economiei

Se preconizează că adaptarea infrastructurii și a economiei Europei la condițiile climatice viitoare va necesita investiții de aproximativ 70 de miliarde euro pe an.

Cu toate acestea, randamentul estimat al investițiilor în adaptarea la schimbările climatice poate atinge de peste 10 ori valoarea lor în ceea ce privește pierderile și daunele evitate.

Se preconizează că piața mondială a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice va crește de patru ori, ajungând la 3.500 de miliarde euro până în 2050, ceea ce reprezintă o oportunitate semnificativă pentru întreprinderile europene de a inova, de a prospera și de a deveni lider tehnologic în ceea ce privește soluțiile de reziliență la schimbările climatice.

Planeta se încălzește cu 1,5 grade Celsius până în 2030

Propunerea de lege privind reziliența la schimbările climatice prevede o traiectorie de referință comună pentru încălzirea globală.

Dovezile științifice actuale arată că lumea este pe cale să se încălzească cu 1,5 grade C peste nivelurile preindustriale până în 2030, cu 2 grade C până în 2050 și cu 3 grade C până în 2100. Această traiectorie oferă o ipoteză de referință comună pe baza căreia statele membre pot evalua riscurile climatice viitoare atunci când iau decizii.

Legea privind reziliența la schimbările climatice va spori eficiența și va reduce sarcina administrativă a statelor membre, spune Comisia.

Obligațiile și instrumentele naționale de planificare sunt simplificate prin introducerea unui plan strategic național unic.

Evaluările îmbunătățite și mai periodice ale riscurilor climatice vor asigura, de asemenea, coerența și comparabilitatea între evaluările UE și cele naționale.

„Destinația Pământ”

Cadrul oferă autorităților publice, întreprinderilor și comunităților instrumente practice pentru a le ajuta să abordeze riscurile climatice.

Platforma online europeană pentru reziliența la schimbările climatice va include următoarele noi instrumente: European Climate Viewer, dezvoltat de Centrul european pentru prognoze meteorologice pe termen mediu (ECMWF), care va oferi o hartă interactivă a pericolelor climatice preconizate pe întregul continent.

Datorită inițiativei Comisiei „Destinația Pământ”, acesta va evolua pentru a integra capacitățile de supercalcul.

Navigatorul instrumentelor de reziliență la schimbările climatice, dezvoltat de Agenția Europeană de Mediu (AEM), îi ajută pe utilizatori să găsească instrumente relevante de reziliență la schimbările climatice în funcție de localizarea lor, de sector și de riscurile specifice cu care se confruntă.

Exploratorul de soluții prezintă soluții practice de adaptare dezvoltate și testate prin intermediul misiunii UE privind adaptarea la schimbările climatice.