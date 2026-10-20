Cațavencii.ro: Revoluția săracilor în etapa calificărilor

O stafie bîntuie Europa. E tînără, poartă cagulă și are în mînă un cocteil Molotov. E revoluția săracilor, ușor de recunoscut după incendiile care îi luminează calea.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Cațavencii.ro: Revoluția săracilor în etapa calificărilor

Sursa FOTO: X / Pubity

O stafie bîntuie Europa. E tînără, poartă cagulă și are în mînă un cocteil Molotov. E revoluția săracilor, ușor de recunoscut după incendiile care îi luminează calea.

O mie de licee din periferiile Franței au ieșit în stradă pe 1 octombrie și au acuzat șanse inegale la educație, lipsa banilor, a profesorilor, a speranței. Li s-au alăturat liceele centrale, apoi studenții, iritați de costul studiilor și dispariția perspectivei profesionale.

Elevii și studenții din Italia și Belgia au ieșit și ei. Sute de mii de tineri au invadat străzile în numele educației. Apoi, a ieșit din case generația mai veche. Vîrsta mijlocie a extins revendicările: locuințe inaccesibile, pierderea puterii de cumpărare, insecuritate economică, salarii, pensii, servicii publice proaste. O realitate economică și socială apăsătoare a ridicat la luptă sindicatele. Spania, Portugalia, Grecia, ba chiar și Albania au început să mute protestele din zona degradării vieții în zona politică, căutînd vinovați pentru noul val de sărăcire.

Citește articolul pe Cațavencii.ro.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro