Motivul oficial al debarcării lui Ilie Bolojan a fost politica de austeritate în privința taxelor, pensiilor, salariilor. Întrebarea de bază este ce aduce diferit programul de guvernare asumat de Luca Niculescu, pe care PSD l-a girat fără probleme, după ce l-a torpilat pe Bolojan.

Ce le reproșează Ilie Bolojan celor de la PSD

Ilie Bolojan a ridicat o problemă spinoasă în conferința de bilanț care precede plecarea de la Palatul Victoria. El a reclamat faptul că a fost bombardat de PSD cu reproșuri legate de creșterea taxelor și înghețarea pensiilor și salariilor. Premierul interimar a spus că nici programul de guvernare asumat de Luca Niculescu, în care PSD are 11 miniștri, nu e mai darnic cu populația.

„Eu nu sunt un populist. Vă aduceţi aminte cât au criticat unii creşterea de TVA? Aţi văzut cumva în noul program de guvernare vreo scădere? Vă aduceţi aminte cât au fost aruncate pe tapet combustibilul pentru agricultori direct de la benzinărie, fără TVA, fără nimic? Îl vedeţi cumva în programul de guvernare? Vă aduceţi aminte de creşterile, de indexările, de toate lucrurile pe care le vedeţi? Acum sigur, deja lucrurile sunt mai… Vă rog să urmăriţi, în discurs, indexarea pensiilor.

Parcă n-aţi mai auzit de ceva de salarii, vă rog să le urmăriţi discursurile. Aşa este când creezi nişte aşteptări pe care, atunci când eşti pe o poziţie de răspundere, trebuie să te gândeşti la modul serios că trebuie să le şi onorezi”, a spus premierul, citat de Hotnews.

Ce prevede concret legat de taxe, pensii și salarii programul lui Luca Niculescu

Programul de guvernare asumat de Luca Niculescu nu prevede nicio modificare de TVA, nici în sus, dar nici în jos. TVA rămâne la 21%, iar cota redusă la 11%, așa cum a fost asumat de Guvernul Bolojan, din care făcea parte, în vara lui 2025, și PSD.

Prevede însă un lucru interesant în materie de impozite. Menține eliminarea IMCA de la 1 ianuarie 2027, fără prorogare. Este vorba despre impozitul minim pe cifra de afaceri. O măsură la care PSD s-a împotrivit vehement inițial, pe motiv că guvernul ar vrea să facă un hatâr companiilor străine. Motiv pentru care eliminarea a fost etapizată.

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a explicat în nenumărate rânduri că, de fapt, impozitul minim pe cifra de afaceri nu și-a atins obiectivele. Iar asociațiile companiilor românești s-au plâns că măsura le afectează major.

Regimul accizelor se menține, indexarea pensiilor e o promisiune fără procente, legea salarizării e amânată

La motorină se păstrează mecanismul actual de compensare, deși PSD a criticat Guvernul Bolojan că nu face mai mult, mai ales pentru agricultori.

Indexarea pensiilor este promisă în 2027, la fel cum o promisese și Ilie Bolojan. Dar Guvernul Luca Niculescu e prudent și nu avansează nicio cifră, ceea ce confirmă faptul că bugetul e pe nisipuri mișcătoare și niciun executiv nu-și permite să facă promisiuni fără acoperire.

La fel de vagi sunt și măsurile care privesc salariul minim, nu există un cuantum clar cu care ar putea fi majorat.

Legea salarizării rămâne de asemenea o țintă vagă, fără precizări exacte legate de grile. În plus termenul asumat pentru finalul lui 2026 este amânat pentru 2027.

Companiile de stat tot vor fi listate până la urmă, austeritatea se menține

O critică adusă în spațiul public celor de la PSD este că acceptă în programul avansat de Luca Niculescu măsuri privind atragerea de investitori străini în companiile de stat și listarea lor pe bursă. Aceeași măsură, propusă de Guvernul Bolojan, a fost torpilată de PSD și de anumite televiziuni apropiate.

Programul lui Luca Niculescu continuă, de altfel, și politica de austeritate începută de Guvernul Ilie Bolojan. Astfel, cheltuielile nete nu vor putea crește cu mai mult de 4,6% în 2027. Iar cheltuielile de personal trebuie să scadă de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2031.