Magazinele de lux din Milano se închid de teama unor noi violențe. Italia pregătește să trimită 500 de militari pe străzi

Milano se pregătește pentru noi confruntări după un weekend marcat de proteste violente, jafuri și distrugeri în centrul orașului. Magazinele de lux din celebra zonă comercială a capitalei modei italiene și-au coborât obloanele, iar unele au retras produsele din vitrine, de teama unor noi atacuri. În acest context, guvernul condus de Giorgia Meloni pregătește trimiterea a 500 de militari suplimentari pentru consolidarea măsurilor de securitate.

Anunțul a fost făcut luni de vicepremierul Matteo Salvini, liderul partidului Liga, formațiune de dreapta aflată la guvernare. Potrivit acestuia, desfășurarea trupelor ar urma să facă parte dintr-un pachet de măsuri de securitate care urma să fie discutat marți, 20 octombrie, notează the Guardian.

Decizia vine după două zile de tulburări în care protestele față de creșterea costului vieții și deteriorarea serviciilor publice au degenerat în confruntări cu forțele de ordine, incendieri și jafuri.

Magazinele de lux își protejează marfa

În centrul orașului Milano, comercianții au luat măsuri pentru a preveni eventuale pagube. Pe Via Montenapoleone, una dintre cele mai cunoscute străzi comerciale de lux din lume, magazinele unor branduri precum Chanel, Tiffany și Dior și-au retras produsele din vitrine.

Mai multe unități comerciale au închis mai devreme decât de obicei, în timp ce altele și-au acoperit geamurile cu panouri din lemn sau carton. Măsurile au fost adoptate și de magazine precum Levi’s, Under Armour și Decathlon.

În Galeria Vittorio Emanuele, un alt punct important al comerțului și turismului din Milano, unele magazine au rămas închise, iar altele au sporit măsurile de securitate. Între timp, poliția a patrulat în zonele centrale pentru a preveni izbucnirea unor noi incidente.

Violențele din weekend au afectat inclusiv magazinele Decathlon și Arc’teryx, precum și unități ale operatorului de telefonie Vodafone. Mai multe spații comerciale au fost vandalizate sau jefuite, după ce grupuri de protestatari cu fețele acoperite au intrat în conflict cu forțele de ordine.

Sute de tineri, duși la poliție

Potrivit datelor prezentate de poliția italiană, 271 de tineri au fost duși la secțiile de poliție în urma incidentelor de duminică. Dintre aceștia, 32 au fost arestați, inclusiv 23 de minori și 13 cetățeni străini. Alte 28 de persoane au fost raportate autorităților judiciare.

Protestele au început sâmbătă, într-o atmosferă inițial pașnică. Participanții și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea costurilor de trai și problemele serviciilor publice, însă situația s-a deteriorat după ce mai mulți manifestanți au început să arunce cu obiecte în polițiști, să incendieze containere și să jefuiască magazine.

Forțele de ordine au intervenit pentru dispersarea mulțimii, inclusiv cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Incidente au fost semnalate și în alte orașe din nordul Italiei, printre care Bologna, Brescia, Bergamo și Torino.

Giorgia Meloni pregătește măsuri mai dure

Premierul Giorgia Meloni a condamnat violențele și a convocat o reuniune cu miniștri și responsabili din domeniul securității pentru a analiza situația. Guvernul ia în calcul măsuri suplimentare împotriva grupurilor de tineri implicați în acte violente.

Potrivit publicației italiene Corriere della Sera, printre variantele analizate se numără extinderea perioadei de reținere preventivă pentru minori și accelerarea unor prevederi dintr-un proiect de lege privind securitatea, aflat deja în dezbatere parlamentară.

Vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani a transmis, la rândul său, că autoritățile vor răspunde ferm atacurilor împotriva instituțiilor statului și actelor de vandalism.

Miza este importantă pentru guvernul Meloni, în condițiile în care Italia se apropie de următoarele alegeri naționale, programate pentru 2027.

Un val de nemulțumire care depășește granițele Italiei

Violențele din Milano se înscriu într-un context mai larg de tensiuni sociale în Europa. În Franța, manifestațiile legate de costul vieții și nemulțumirile față de serviciile publice au atras, de asemenea, sute de mii de persoane în stradă, iar unele proteste au degenerat în confruntări.

În ultimele zile au fost raportate incidente și în alte state europene, pe fondul frustrărilor legate de situația economică și de perspectivele generațiilor tinere.

În Italia, autoritățile trebuie să găsească un echilibru între protejarea dreptului la protest și prevenirea violențelor care afectează locuitorii, comercianții și spațiile publice. Pentru Milano, un oraș cunoscut la nivel internațional pentru modă, turism și afaceri, imaginile cu vitrine baricadate și magazine închise reprezintă un semnal de alarmă privind amploarea tensiunilor sociale.