LIVE Ultima rundă de audieri a miniștrilor din guvernul Niculescu. Votul de învestitură, dat tot astăzi

UPDATE Alexandru Rogobete a primit aviz favorabil, cu 21 voturi pentru, 8 împotrivă și 2 abțineri.

UPDATE În comisia de sănătate avut loc un moment tensionat între deputatul USR Emanuel Ungureanu și senatorul PACE Clement Sava cu privire la vaccin.

Emanuel Ungureanu: Dezinformarea antivacciniștilor costă zeci de mii de vieți. Și toate aceste mizerii pe care le-ați propagat în pandemie au omorât zeci de mii de români. Așa că, cei de la grupul PACE, voi sunteți grupul moarte. Voi sunteți grupul moarte, nu grupul PACE. Sunteți niște papagali care sunteți slugi ale PSD-ului, doar ca să aruncați mici la filă.

Clement Sava: Dvs sunteți o slugă penală.

Emanuel Ungureanu: Sunteți o slugă pesedistă slabă.

Clement Sava: Dvs sunteți o slugă globalistă grasă!

UPDATE: Florin Manole, propus ministru al Muncii, a primit aviz favorabil. Au fost 56 voturi pentru, 23 împotriva și trei abțineri.

În timpul votului, președintele comisiei, Adrian Solomon, i-a atras atenția unui senator USR care vota cu două mâini.

„Domnule senator cu două mâini ridicate, încercați să o ridicați și pe a treia”, i-a transmis ironic Solomon lui Vasile Rus, care însă i-a replicat rapid.

„Eu o ridic, dar nu cred că faceți față. Înlocuiesc un coleg…”, i-a spus alesul USR lui Solomon.

UPDATE: A început audierea lui Alexandru Rogobete, propus ministru al Sănătății.

„Sper ca în acest mandat să reușesc regândirea modului în care funcționează asigurările de sănătate în România.

Spargerea monopolului CNAS nu înseamnă privatizarea sistemului. Asta e cea mai importantă reformă în sistemul sănătății. Fiindcă dacă serviciile nu sunt adaptate anului 2026, evident că ne vom colapsa odată la câțiva ani”, a spus Alexandru Rogobete.

Emanuel Ungureanu, senator USR, l-a ironizat pe Alexandru Rogobete că nu are rezidențiatul terminat.

„Sunteți medic rezident, încă nu aveți specialitate. Și aveam nevoie de un om cu specialitate. Vă intreb ceva mai simplu: care sunt cele 29 de spitale pe care le-a facut psd?”, a întrebat Emanuel Ungureanu.

„O să îl rog pe domnul ministru să treacă peste acest aspect”, a spus Streinu Cercel, președintele Comisiei.

În replică, Alexandru Rogobete i-a spus lui Emanuel Ungureanu să bea un ceai de tei.

„Probabil sunteți în sevraj că nu ați mai depus o plângere penală”, a completat Alexandru Rogobete.

Acesta a mai adăugat că „toate spitalele care se construiesc astăzi în România pentru prima dată după Revoluție sunt începute și finalizate de PSD”.

UPDATE: Dănuț Neculăescu, propus pentru Ministerul Afacerilor Externe, a primit aviz favorabil, cu 36 de voturi pentru, patru împotrivă și cinci abțineri.

UPDATE: Mihai Ghigiu, propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a primit aviz favorabil. Au fost 23 de voturi pentru, o abținere și 7 împotrivă.

UPDATE: A început audierea ministrului propus pentru Muncă, Petre Florin Manole.

„Poate cea mai de interes temă din domeniul muncii este cea a pensiilor. Necesitatea indexării pensiilor este un fapt evident pentru toată lumea. Tocmai de asta, programul începe cu indexarea pensiilor, respectarea legii în domeniu.

(…) Este imperativ să avem o indexare. Aici aș vrea să fac precizarea că orice astfel de cheltuială consistentă la bugetul de stat trebuie să fie în concordanță cu ținta de deficit și procentul din PIB pe care trebuie să-l avem ca plafon când vine vorba de pensiile și salariile din sectorul public”, și-a început discursul Florin Manole.

„Fenomenul de muncă la negru este un fenomen foarte dăunător și pentru cetățenii care lucrează în acest fel (…), și pentru stat (…), dar este o problemă și pentru mediul de afaceri, aceia care muncesc și plătesc corect taxe”, a mai spus Manole.

„CASS pentru mame va fi eliminat la începutul anului viitor”, a mai anunțat ministrul desemnat.

Silviu Vexler l-a întrebat pe Florin Manole dacă Ministerul Muncii va continua sprijinul pentru victimele Holocaustului și alte persoane discriminate etnic.

„Da, persoanele persecutate vor continua să aibă categoriile de sprijin pe care le au acum”, a răspuns Florin Manole.

În ceea ce privește muncitorii străini, social-democratul a spus că a scăzut contingentul pentru că a dorit să lase „mai mult spațiu pentru români, având în vedere că șomajul creștea și avem tot mai mulți oameni care pierd locuri de muncă”.

„Nu am absolut nicio problemă cu niciun cetățean, indiferent de naționalitate, etnie, etc, care muncește în România, atât timp cât o face legal. Această idee nu a fost împotriva cetățenilor care vin din țări terțe.

Noi ca societate trebuie să le mulțumim celor care vin să lucreze aici, trebuie să-i respectăm așa cum ne doream ca românii să fie respectați. Dar am și conștiința că sunt demnitar român și că prioritatea zero pentru mine trebuie să fie cetățeanul român”, a completat Florin Manole.

Liberala Raluca Turcan l-a întrebat cum poate fi credibil când spune că va face legea salarizării sau alte reforme din programul de guvernare.

„Există motive să aveți acest scepticism, la fel cum cred că prezența dumneavoastră personală, a ambelor membre ale parlamentului, alături de mine și alți colegi de la PSD și UDMR la discuții despre legea salarizării, arată anumite premise.

Am fost atunci cu toții de acord și voi rămâne dedicat referitor la anvelopa bugetară disponibilă. Am avut o conduită prudentă pe durata discuțiilor și o vom păstra în ceea ce privește viitorul acestui proiect. Tema fiscal bugetară rămâne aceeași indiferent de culoarea guvernului. Întrebarea e cum să distribuim anvelopa”, a răspuns Florin Manole.

UPDATE: A început audierea ministrului propus pentru Afaceri Externe, Dănuț Neculaescu.

Dănuț Neculăescu a indicat că la nivelul sediului MAE este o problemă în ceea ce privește spațiul.

„Dacă ar fi să vă chem mâine la MAE, nu am avea nicio sală pentru atât de multă lume. E o problemă, sper să putem găsi o soluție”, a precizat acesta.

Totodată, acesta a vorbit și despre NATO 3.0, despre care a spus că „înseamnă revenirea la apărarea colectivă a Europei, dar cu intervenția mai redusă a SUA”.

„NATO 3.0 – Pe timpul războiului rece a fost NATO 1.0, apărarea colectivă în fața URSS. După 89 avem NATO 2.0, managementul crizelor și intervenția în arii îndepărtate”, a completat acesta.

Dănuț Neculăescu a mai declarat că hub-ul de securitate la Marea Neagră „trebuie operaționalizat cât mai repede, mai ales în contextul actual”.

Acesta mai este de părere că „avem un triunghi de foc: Ucraina-Balcanii de Veste-Iran”.

„Avem nevoie de o strategie aici, noi avem aici una dintre cele mai mari prezențe militare din afara țării”, a mai adăugat Dănuț Neculăescu.

UPDATE Aviz favorabil pentru Radu Marinescu. Votul din cele 8 comisii de specialitate: 78 pentru, 47 împotrivă.

UPDATE Întrebări adresate ministrului propus al Justiției:

Liberalul Gabriel Andronache a întrebat care e opinia lui Radu Marinescu referitor la radicalizarea tinerilor. El i-a spus ministrului că ceea ce s-a întâmplat ieri la Bistrița i se poate reproșa inclusiv lui fiindcă a avut portofoliul Justiției și în Guvernul trecut.

„Crima de anul trecut sau atacul de ieri dintr-o școalǎ vǎ pot fi imputate și dvs. PNL are trei proiecte, dar punctul dvs. de vedere, respectiv al ministerului, a fost negativ. Veți renunța la pasivitatea în abordare referitoare la proiectele de legi care sǎ apere tinerii de radicalizare? Veți susține alte proiecte?”, a fost întrebarea adresată.

„Nu trebuie sǎ funcționǎm în paradigma radicalizării. Am propus scăderea vârstei pentru răspunderea penalp. Nu-mi spuneți că am fost lipsit de inițiativă pe această chestiune”, a fost răspunsul ministrului.

UPDATE A început audierea lui Mihai Ghigiu, ministrul propus la Fonduri Europene.

El și-a început discursul prin a transmite că prima sa prioritate va fi închiderea PNRR.

„România a încasat 66%. Voi urmări personal modul în care vom răspunde la clarificări. Îmi asum ca răspunsul la nicio clarificare să nu dureze mai mult de 5 zile. La final, Parlamentul va știi cât a încasat România, cât nu a încasat și de ce. Vom analiza ce lucrări începute și neterminate trebuie finalizate și cu ce fonduri”, a zis Ghigiu.

UPDATE: A început audierea lui Radu Marinescu, propus ministru al Justiției.

Acesta a precizat că va continua programul pe care l-a avut în timpul mandatului de ministru al Justiției din guvernul Bolojan.

„În mandatul meu am înfăptuit lucruri importante. În 2025 am contribuit la finalizarea proiectelor din PNRR, Ministerul Justiției se bucură de unul dintre cele mai înalte grade ale absorbției din PNRR.

Programul pe care îl prezint azi a debutat în 2025 și a fost realizat atunci cu PSD-PNL-USR-UDMR. Îl voi continua, pentru că foarte multe dintre coordonatele sale sunt de reformare a Justiției.

Am luat măsuri în ceea ce privește fiecare segment al Justiției. Amintesc și reacția mea când s-au acuzat abuzuri în Justiție: am cerut ca aceste chestiuni să fie investigate, lucrurile nu trebuie băgate sub preș”, a spus Radu Marinescu.

Știrea inițială

Ceilalți 13 miniștri propuși au fost audiați luni. Toți au primit avize pozitive.

Programul audierilor de marți este:

09.00 – 10.00: Radu MARINESCU (Justiție)

09.30 – 10.30: Alexandru-Mihai GHIGIU (Investiții și Proiecte Europene)

10.00 – 11.00: Sebastian-Dănuț NECULĂESCU (Afaceri Externe)

10.30 – 11.30: Petre Florin MANOLE (Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială)

11.00 – 12.00: Alexandru-Florin ROGOBETE (Sănătate)

Florin Barbu, din ministru în prim-ministru

Ziua de luni a fost marcată de mai multe scandaluri, dar și momente amuzante în cadrul audierilor.

Spre exemplu, Florin Barbu a fost botezat „prim-ministru” de Ionel Ciunt, președintele Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților.

„Să-i acordăm timp domnului prim-ministru”, a spus acesta.

Membrii comisiei au început să râdă și să aplaude.

„Cine știe pe viitor…”, a spus din nou președintele comisiei.

„Nu trebuie să facem circ aici”

Totuși, audierea sa a fost și una cu scandal cu reprezentanți ai PNL și USR.

Adrian Cozma (PNL): Ați fost 9 ani în Ministerul Agriculturii, director la ANIF. Lumea se uită la dumneavoastră pentru că așteaptă soluții. Ce s-a legat de numele dumneavoastră, stuful pentru domnul Stănescu, valiza de 4.000 de euro, trebuie să înțelegem toți în ce situație suntem și dezastrul lăsat în urmă. Ați promis motorina la 4 lei litru. Cât costă acest mecanism? Vă dați demisia dacă fermierii nu vor cumpăra motorina la acest preț după primul an de mandat?

Florin Barbu: Să clarificăm lucrurile pe partea de stuf. Acea lege a fost votată în Parlament, e o directiva a UE pe ceea ce înseamnă paladicultura, notați bine.

Adrian Cozma: Spuneți-le romanilor că două milioane i-ați dat la stuf.

Florin Barbu: Nu trebuie să facem circ aici. Fermierii români au nevoie de soluții, nu de circ. S-au săturat de circul din cele șase luni. Mergeți pe actul normativ aprobat de CCR și promulgat de Iohannis.

Paladicultura e un fenomen pentru ca fermierii care au zootehnie să integreze acele pășuni. Nu s-a plătit niciun ban pe stuf de la Ministerul Agriculturii. Aduceți în derizoriu un program pe care trebuia să-l facem cu dumneavoastră.

Am 21 de ani de experiență în administrația locală și națională. Am avut decât trei angajări în 21 de ani. Am lucrat director econonic opt ani la Primăria Slatina, șapte director în irigație.

Adrian Cozma: Nu vă speriați.

Florin Barbu: Nu m-am speriat, dar vreau să vă răspund. La paladicultură nu pot lua subvenții decât fermierii din zootehnie. Înțelegeți o dată.

Am fost opt ani la îmbunătățiri funciare, am luat sisteme de irigații. Sunt publicate date Eurostat, a fost secetă în UE și România, dar România e pe primul loc la irigații de porumb, am bătut și Franța, vom bate și Polonia. Nimeni din UE, dacă punem la punct irigațiile, nu ne va mai da jos de pe podium.

Nu aveți cum să știți, că în Satu Mare nu sunt sisteme de irigații.

Adrian Cozma: Nu ne mai certați. Dumneavoastră, din această paladicultură, pe care sunt sigură că nu o înțelegeți, faceți abracadabra. Ați fost ministru catastrofă. Întrebați producătorii de lapte.

Florin Barbu: Producătorii de lapte? Cereți la ei cât primeau subvenție pe cap de vacă în 2023 și cât le-a venit acum decizia pentru subvenții. Duble. Nu mă așteptam să știți asta.

„Ați lucrat doar la stat, că în privat erați dat afară într-o lună”

Ionel Ciunt i-a spus lui Adrian Cozma că de fiecare dată când participă la ședințe face scandal.

„Vă premiază Bolojan, domnule Cozma”, a spus altcineva.

Sebastian Cernic (USR) i-a spus lui Florin Barbu că nu se va referi la programul să de guvernare, pentru că este „mult mai subțire ca în cazul Bolojan și Mureșan”.

„Ați lucrat doar la stat, că în privat erați dat afară într-o lună”, a mai spus acesta.

Florin Barbu i-a răspuns: „Nu mai persistați în prostie. Prostia e ca betonul: o dată turnată, se va întări pentru totdeauna”.

Unui ministru i s-a cerut retragerea

Scandal a fost și la audierea lui Radu Oprea, propus la Ministerul Apărării. Alexandru Muraru, deputat PNL, i-a cerut acestuia să se retragă din guvernul Niculescu.

Acesta a invocat lipsa de experiență și un dosar în care Radu Oprea a fost trimis în judecată în urmă cu 10 ani.

Alexandru Muraru: Consultând CV-ul dumneavoastră, am observ că nu aveți nici cea mai mică experiență militară și ați deveni singurul ministru al Apărării din statele cu care se învecinează Ucraina fără experiență.

În 2016 ați fost trimis in judecată de DIICOT pentru spălare de bani și fraudă fiscală cu niște prejudicii foarte mari. Nu există niciun ministru din statele NATO în această situație.

Dumneavoastră veți gestiona miliarde de euro, iar faptele dumneavoastră din trecut…Dacă până la finalul audierii nu prezentați ordonanță procurorilor, vă cer să vă retrageți din această desemnare! PSD are posibilitatea să facă o altă desemnare fără a afecta învestirea cabinetului.

Radu Oprea: Față de predecesorii mei, am o mare calitate. Aceea că am făcut armata. Chiar știu ce înseamnă să faci armata, știu ce înseamnă să fii soldat în termen. Am salturi cu parașuta, am tras cu arma. Era o vorba «armata te face om».

Alexandru Muraru: Când ați fost trimis în judecată pentru ca ați devalizat statul român v-a ajutat armata?

Radu Oprea: Intervenția vă descalifică.

Alexandru Muraru: Depuneți acest mandat. Lăsați PSD să îl numească pe domnul Fifor, pe domnul Corlățean, oameni competenți. Domul Oprea trebuie să se retragă pentru că e singurul ministru din UE trimis în judecată.

Radu Oprea: Cazierul meu e mai alb decât al domnului Muraru. Domnul Muraru turbează.

Alexandru Muraru: La întrebarea de pe certificatul ORNIS dacă ați fost trimis în judecată, ce ați răspuns?

Ministrul care a întârziat la propria audiere

Un alt ministru care s-a remarcat în prima zi a fost Bogdan Dumitru, propus ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligența Artificială. Acesta a întârziat jumătate de oră la audierea sa. Deși trebuia să ajungă la ora 15.00, Bogdan Dumitru s-a prezentat în comisie la 15.30, ceea ce a dat naștere mai multor glume între membrii comisiei.

„S-a pierdut candidatul”, „Să-l căutăm în online, că el e cu digital”, „Are cineva telefonul acestui domn, să vedem dacă stăm degeaba?”, „Există acest om?”, au fost câteva dintre glume.

Totodată, Radu Mihaiu (USR) a propus ca membrii comisiei să plece din sală dacă Bogdan Dumitru nu vine până la 15.30. La scurt timp a ajuns și ministru desemnat, care și-a cerut scuze.

„Îmi cer scuze, a fost extrem de dificil să intru în clădire”, a spus acesta.

„Am stat și m-am gândit cum să-mi fac o intrare (nr. râde). Nu… A fost o mică desincronizare, așteptam într-o camera, credeam că audierea domnului Zamfir întârzie, așteptam să fiu sunat și ceva s-a întâmplat. Dar nu a fost sper o mare problem, le cer încă o dată scuze colegilor că au trebuit să aștepte, dar înțeleg că au avut discuții amuzante…”, a mai spus Bogdan Dumitru.