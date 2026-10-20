Guvernul amână din nou reforma impozitelor pe proprietăți. Ce se întâmplă cu taxele din 2027

Impozitarea locuințelor și terenurilor în funcție de valoarea de piață nu va mai fi introdusă de la 1 ianuarie 2027, a anunțat luni ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Decizia vine după discuțiile purtate de autoritățile române cu Comisia Europeană, în urma cărora a fost modificat jalonul din PNRR. Guvernul urmează să stabilească regulile de impozitare pentru anul viitor odată cu elaborarea bugetului.

„Nu vom aplica în 2027 impozitarea proprietății la nivelul de piață. Deci acest lucru nu se va întâmpla din 2027. Sunt foarte multe supoziții sau discuții legate de tipul de impozitare a proprietății în 2027. Nu se va aplica din 2027”, a declarat Alexandru Nazare, la finalul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului.

De ce a fost amânată impozitarea la valoarea de piață

Ministrul Finanțelor a explicat că noul sistem nu este încă pregătit pentru a fi pus în aplicare. Există mai multe probleme tehnice care trebuie rezolvate, în special în ceea ce privește aplicația informatică destinată evaluării proprietăților.

„Mai sunt foarte multe aspecte de reglat la modul în care va funcționa această aplicație. Am modificat jalonul prin discuții cu Comisia Europeană. Vom stabili ce anume va fi aplicat pentru 2027, la fel, când vom elabora bugetul”, a precizat Nazare, potrivit Antena 3 CNN.

Inițial, România trebuia să introducă noul mod de calcul al impozitelor de la 1 ianuarie 2027, prin intermediul platformei e-Proprietatea. Proiectul face parte din jalonul 237 al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Reforma a fost inclusă și în angajamentele fiscal-bugetare asumate de România în decembrie 2024, aprobate ulterior de Comisia Europeană.

Trecerea la impozitarea pe baza valorii de piață a fost discutată de mai mulți ani, dar termenul de implementare a fost amânat în repetate rânduri. Printre motive se numără dificultățile tehnice, administrative și politice.

Cum ar urma să fie calculate impozitele prin e-Proprietatea

Noul sistem ar urma să stabilească valoarea impozabilă a locuințelor și terenurilor în funcție de prețurile de pe piața imobiliară, nu doar pe baza criteriilor folosite în prezent. Pentru acest lucru, platforma e-Proprietatea trebuie să utilizeze un model automat de evaluare, care să țină cont de caracteristicile fiecărui imobil.

Una dintre probleme este lipsa datelor suficiente în localitățile unde se înregistrează puține tranzacții imobiliare. În aceste cazuri, estimarea unei valori de piață poate fi dificilă.

În mediul rural, situația este complicată și de problemele cadastrale sau de informațiile incomplete despre construcții. În orașe, sistemul trebuie să facă diferența între proprietăți situate în aceeași zonă, dar care au caracteristici și prețuri diferite.