Un accident rutier grav s-a produs pe DN 7, în zona orașului Buftea, unde un microbuz în care se aflau 16 persoane a fost implicat într-o coliziune cu o autobasculantă. Două persoane au murit în urma impactului, iar celelalte 14 sunt evaluate medical de echipele de intervenție ajunse la fața locului.

UPDATE

Coform datelor raportate la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al MS până la această oră, ​în urma accidentului rutier de la Buftea, din totalul celor 26 de persoane implicate, două persoane au decedat.

​După evaluarea medicală efectuată la fața locului, 6 persoane au refuzat transportul la spital, iar 18 persoane, prezentând diverse traumatisme și leziuni, au fost preluate de echipajele de urgență și transportate la următoarele unități medicale:

-​Spitalul Clinic de Urgență Floreasca – 6 persoane;

-​Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) – 3 persoane;

-​Spitalul Militar Central (SMC) – 3 persoane;

-​Spitalul Clinic de Urgență „Elias” – 2 persoane;

-​Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” – 2 persoane;

-​Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 1 persoană;

-​Spitalul Județean de Urgență Ilfov – 1 persoană.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații transmise de salvatori, toate cele 16 persoane aflate în microbuz au fost extrase din vehicul. Intervenția este una de amploare, având în vedere numărul victimelor și gravitatea accidentului.

La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje de salvare, inclusiv 13 echipaje SMURD, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple, două autospeciale de stingere și echipe ale Detașamentului Special de Salvatori.

Intervenție de amploare după impactul dintre microbuz și autobasculantă

Accidentul a impus mobilizarea unor resurse importante pentru acordarea primului ajutor și evaluarea stării de sănătate a persoanelor implicate. Cele două victime decedate au fost raportate în urma coliziunii, în timp ce celelalte persoane sunt examinate de personalul medical.

Autospecialele pentru victime multiple sunt folosite în astfel de situații pentru a permite preluarea și transportarea mai multor persoane rănite, în funcție de gravitatea leziunilor și de necesitățile stabilite de medici.

Echipajele SMURD acordă asistență medicală la locul accidentului și evaluează fiecare persoană pentru a stabili dacă este necesar transportul la spital. În paralel, pompierii și salvatorii intervin pentru gestionarea situației și pentru a se asigura că nu există alte pericole la locul impactului.

Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează cauza exactă a accidentului și nici circumstanțele în care microbuzul și autobasculanta au intrat în coliziune.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările accidentului

În cazul accidentului de pe DN 7, toate persoanele aflate în microbuz au fost scoase din vehicul, potrivit informațiilor comunicate de echipele de intervenție.

Cauzele producerii coliziunii urmează să fie stabilite de autorități. Nu au fost comunicate, până în acest moment, informații suplimentare despre identitatea victimelor, starea medicală exactă a supraviețuitorilor sau eventualele măsuri luate în trafic.