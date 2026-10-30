Ilie Bolojan salută decizia PSD de a renunța la „șantajul cu blocarea rectificării”. „Puneți mâna și guvernați, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare”

Fostul premier Ilie Bolojan salută, în cheie ironică, renunțarea PSD la „șantajul cu blocarea rectificării până la prezentarea unor deficite măsluite” și-i cere PSD să „pună mâna” să guverneze, pentru că nevoile României „nu se reduc la rectificare”.

„Tot e bine că PSD și-a adus aminte de urgențele reale, acelea care au impus votul de necesitate, pentru că fostul guvern nu avea instrumentele necesare pentru a le mai rezolva, și a abandonat șantajul cu blocarea rectificării până la prezentarea unor deficite măsluite”, scrie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Bolojan constată că, „ordonanța de urgență de astăzi privind rectificarea confirmă ceea ce s-a moștenit: deficitul bugetar a scăzut, după primele 9 luni, la 3,81% din PIB, de la 5,31% în aceeași perioadă din 2025. Investițiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei față de nivelul din anul trecut”.

„Pentru PSD este un modus operandi să atace seara, la televizor, ceea ce miniștrii PSD au adoptat dimineața, în Guvern”

El constată că este deja un „modus operandi să atace seara, la televizor, ceea ce miniștrii PSD au adoptat dimineața, în Guvern”, cu trimitere la perioada în care PSD făcea parte din Guvernul Bolojan.

Nu o dată, premierul Bolojan de atunci constata că seara, la televiziunile aservite, reprezentanții PSD sau președintele lor, Sorin Grindeanu, se delimitau de măsurile adoptate în ședința de Guvern de miniștrii PSD.

„Buna moștenire” a Guvernului Bolojan

„Acum, că ați confirmat oficial buna moștenire, puneți mâna și guvernați, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Și încercați să guvernați mai bine decât ați făcut-o data trecută”, îndeamnă Bolojan.

El spune că OUG adoptată vineri de guvern „arată și ratările miniștrilor PSD”.

„Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătății, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecința eșecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese, și de a accesa fondurile europene (PNRR și coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei”, încheie Bolojan.

Ce OUG a adoptat vineri Guvernul

Guvernul condus de Luca Niculescu a adoptat astăzi, 30 octombrie 2026, prima rectificare bugetară din acest an și o ordonanță de urgență (cunoscută ca „ordonanța trenuleț”) cu mai multe măsuri fiscal-bugetare.

Principalele măsuri adoptate includ:

Prima rectificare bugetară din 2026: Cuprinde măsuri pentru finanțarea serviciilor publice, a sistemelor locale de termoficare în sezonul rece, continuarea investițiilor publice și plata facturilor restante pentru lucrări executate.

Bonurile fiscale și codul QR: Se prelungește cu un an perioada în care nu se aplică amenzi (de până la 4.000 de lei pentru firme) legate de implementarea codului QR pe bonul fiscal.

Eliminarea „taxei Temu”: S-a eliminat taxa pe colete de 25 de lei.

Bunuri confiscate: S-a stabilit ca bunurile confiscate să fie vândute mai repede.

Alte măsuri: Măsuri privind pregătirea localităților pentru iarnă și finanțarea serviciilor esențiale.

Amenințările lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a condiționat inițial adoptarea rectificării bugetare de prezentarea publică de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a situației financiare reale și a „găurii” bugetare lăsate de fostul Guvern condus de Ilie Bolojan.

Situația a evoluat rapid în ultimele zile, trecând de la blocaj la aprobarea proiectului:

Pe 27 octombrie 2026, social-democrații au amenințat cu blocarea rectificării în Guvernul condus de premierul Luca Niculescu. Grindeanu i-a cerut lui Nazare să scoată la suprafață cifrele exacte privind deficitul, facturile restante (concedii medicale, rambursări TVA, compensări energie) și obligațiile neachitate lăsate în urmă, reclamând discrepanțe majore în datele economice.

Guvernul a adoptat OUG privind rectificarea bugetară

După negocieri și discuții zilnice între premierul Luca Niculescu, Sorin Grindeanu și ministrul Finanțelor, s-a decis adoptarea de urgență a unei prime rectificări pentru a asigura plățile esențiale.

Astăzi, 30 octombrie 2026, Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026. Aceasta a fost catalogată de Grindeanu ca o rectificare „de avarie” menită doar să stingă incendiile de moment și să asigure banii pentru spitale, medicamente, pensii și asistenți sociali.

Alexandru Nazare a declarat că relația cu miniștrii PSD este foarte bună în urma aprobării. Totuși, Sorin Grindeanu a anunțat că o a doua rectificare bugetară va avea loc la jumătatea lunii noiembrie, moment în care Nazare va trebui să prezinte transparent tabloul complet și real al tuturor datoriilor și facturilor neplătite ale statului.

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