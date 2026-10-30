Un tânăr de 25 de ani a fost îngropat de viu după prăbușirea unui mal de pământ, în Călărași. Pompierii îl caută sub dărâmături

Intervenție de urgență în municipiul Călărași, unde un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost surprins de surparea unui mal de pământ. Incidentul s-a produs vineri după-amiază, în jurul orei 14:10, în cartierul Obor, în spatele serelor. Bărbatul a fost acoperit complet de pământ, iar pompierii încearcă în continuare să îl găsească și să îl scoată la suprafață. Potrivit surselor, bărbatul ar fi căutat sticle de plastic în groapa de gunoi improvizată, cu intenția de a le valorifica.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Barbu Știrbei al județului Călărași, victima nu fusese găsită la momentul transmiterii informațiilor. Salvatorii intervin în condiții dificile, deoarece există riscul ca malul de pământ să se prăbușească din nou.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri militari, cu două autospeciale de intervenție, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și un container multirisc.

Operațiunea de căutare și extragere se desfășoară manual, salvatorii folosind lopeți pentru a îndepărta pământul. Intervenția este una delicată, deoarece orice mișcare necontrolată ar putea provoca o nouă surpare și ar pune în pericol atât victima, cât și echipele de intervenție.

Pompierii au montat panouri de protecție pentru a evita o nouă surpare

Pentru protejarea salvatorilor, echipele de intervenție au montat panouri de lemn care să împiedice căderea malului de pământ în timpul operațiunilor de căutare. Un buldo-excavator pus la dispoziție de Primărie susține aceste panouri și contribuie la stabilizarea zonei în care lucrează pompierii.

La intervenție participă și polițiști, jandarmi, reprezentanți ai Primăriei și echipaje ale Serviciului de Ambulanță. Toate instituțiile implicate acționează pentru gestionarea situației și pentru sprijinirea operațiunii de salvare.

Prioritatea echipelor este identificarea exactă a poziției bărbatului și extragerea acestuia în condiții cât mai sigure. Faptul că victima a fost acoperită complet de pământ îngreunează intervenția, iar salvatorii trebuie să îndepărteze materialul cu atenție pentru a evita agravarea situației.