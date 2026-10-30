VIDEO Angajații Oil Terminal au obținut majorarea salariilor. Guvernul a aprobat creșterea de 6,5%

Angajații Oil Terminal au obținut o victorie în conflictul cu conducerea companiei, după ce Guvernul a aprobat majorarea salariilor cu 6,5%. Decizia Executivului vine chiar în ziua în care sindicaliștii au organizat o grevă de avertisment de două ore, după mai multe săptămâni de negocieri fără rezultat. Miza conflictului era una importantă pentru România, întrucât o eventuală grevă generală ar fi putut afecta cel puțin 50% din aprovizionarea țării cu carburanți.

Guvernul a aprobat un memorandum care permite companiei de stat Oil Terminal, aflată în subordinea Ministerului Energiei, să majoreze salariile angajaților cu 6,5%. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru. Aprobarea vine pe 30 octombrie, data la care Sindicatul Oil Terminal anunțase o grevă de avertisment, în intervalul 10:00-12:00, cu oprirea activității. Protestul a avut loc după eșecul negocierilor dintre angajați și conducerea companiei.

Sindicaliștii solicitau indexarea salariilor cu 6,5%, începând cu 1 noiembrie 2026. Majorarea era prevăzută în contractul colectiv de muncă încheiat în luna iulie, însă aplicarea acesteia depindea de aprobarea unui memorandum de către Guvern.

Greva generală putea afecta aprovizionarea cu carburanți

Conflictul de muncă risca să aibă consecințe mult mai ample decât cele asupra angajaților companiei. Sindicatul anunțase că, în lipsa unei soluții, va declanșa o grevă generală pe termen nelimitat începând cu 18 noiembrie 2026.

Oil Terminal avertizase anterior că oprirea activității ar putea afecta cel puțin 50% din aprovizionarea cu carburanți a României. Compania susținea că blocarea Depozitului Sud din Portul Constanța ar putea perturba transportul și depozitarea produselor petroliere, cu efecte asupra întregului lanț de distribuție.

Potrivit explicațiilor prezentate de companie în instanță, rafinăriile care funcționează în România acoperă aproximativ 40-50% din necesarul de carburanți al țării, restul provenind din livrările realizate prin Oil Terminal, în principal prin Depozitul Sud. Societatea, care are peste 1.000 de angajați, a estimat că o grevă generală ar putea genera prejudicii directe de aproximativ 265.000 de dolari pentru fiecare zi de întrerupere a activității.

Sindicatul avertiza asupra costurilor unui conflict prelungit

Reprezentanții Confederației Naționale Sindicale Cartel ALFA au criticat anterior refuzul autorităților de a aproba majorarea salarială. Potrivit sindicaliștilor, aplicarea prevederilor din memorandum ar fi presupus cheltuieli de aproximativ patru milioane de lei până la sfârșitul anului.

În schimb, o grevă de numai cinci zile ar fi produs un prejudiciu direct estimat la peste 6,5 milioane de lei, susținea organizația sindicală.

Conflictul a ajuns și în instanță. Tribunalul Constanța a dispus, pe 17 septembrie, încetarea ca ilegală a unei greve anunțate anterior, din cauza nerespectării procedurii legale de declarare a protestului.