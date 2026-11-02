Tânără de 20 de ani, în stare gravă la spital din cauza unor lentile de contact cumpărate de pe un site din Asia

Tânăra de 20 ani, studentă la Iași, susține că și-a dorit lentile de contact colorate. Le-a achiziționat de pe un site din Asia, dar în momentul în care a început să le poarte au apărut problemele de sănătate, potrivit ȘtirileProtv.ro.

După patru ore, tânăra recunoaște că a început să simtă un disconfort la nivelul ochilor și a scos lentilele. Câteva minute mai târziu, starea sa de sănătate a început să se înrăutățească.

„Vedeam doar umbre, nu vedeam oamenii din jur. Vedeam doar siluete și am decis să vin la spital”, a declarat pacienta, pentru sursa citată.

Cumpărături pe un site din Asia, în stare gravă la spital

Fata a ajuns la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, iar medicii au stabilit că avea o infecție puternică a corneei.

„Am dat lentilele la microbiologie și au ieșit bacterii gram-negative. Sunt extrem de severe. Ceea ce ne-a șocat de la început era că acea cornee, deci primul strat al ochiului, era practic necrozat. Era mâncat. Era un risc de a se perfora total corneea și, atunci, să piardă ambii globi oculari. Lentila colorată are niște puncte foarte fine și acele puncte colorate pot fi și un element toxic”, susține prof. dr. Camelia Bogdănici, șefa Clinicii de Oftalmologie a spitalului din Iași, potrivit sursei citate.

Pericolul ascuns pe internet

Se pare că lentilele respective ar fi avut termen de valabilitate, dar nu și instrucțiuni de utilizare sau o soluție specială pentru întreținerea lor.

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor atrag atenția că lentilele de contact, în special cele colorate, trebuie achiziționate doar din surse autorizate.

„Aceste obiecte sunt dispozitive optice destinate schimbării sau accentuării culorii ochilor; chiar dacă sunt fără dioptrii sau cu dioptrii, ele sunt dispozitive care pot fi comercializate doar din surse autorizate. Nicidecum de pe platforme sau marketplace-uri care nu prezintă nicio siguranță în acest sens”, susține Csaba Lajos Bekesi, șef ANPC, pentru sursa citată.

Fata va rămâne în spital și săptămâna aceasta. Medicii o vor ajuta să-și recapete complet vederea.