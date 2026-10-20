Nicușor Dan, despre provocarea rețelelor de socializare pentru democrație: A devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci pentru a îneca o voce legitimă

„Cea mai mare provocare cu care se confruntă democrația în aceste zile este comunicarea pe rețelele de socializare”, a spus președintele Nicușor Dan la discuțiile pe tema statului de drept de la forumul cu același nume.

„Cum ne asigurăm că principiul fundamental al democrației, «o persoană, o voce, un vot», este păstrat, fără a submina libertatea de exprimare și de asociere?”, s-a întrebat președintele într-o postare pe X.

El spune că a constatat că „a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci pentru a îneca o voce legitimă”, ceea ce reprezintă „o problemă asupra căreia fiecare dintre noi, preocupat de democrație și de statul de drept, trebuie să reflecteze”.

„Un stat de drept nu poate exista fără aspirația societății către mecanisme care să reglementeze în mod just relațiile dintre oameni, stat și instituții”, a spus el.

Protestele sunt legitime dar pentru a ajunge la dialog

Protestele, spune el, „sunt mijloace democratice legitime și trebuie folosite”, dar este nevoie de „dialog și compromis” pentru a ajunge la consens.

„Altfel, avem o societate în care fiecare bulă rămâne cu propriul său protest, care nu poate oferi premisele pentru construirea unei democrații care să alinieze instituțiile și regulile cu aspirațiile oamenilor”, conchide președintele.

Tocmai de aceea, statul de drept înseamnă domnia legii și „este important să creăm o societate în care instituțiile se controlează reciproc, pentru a preveni abaterile, a se ajuta reciproc să funcționeze mai bine, în beneficiul cetățeanului”, a încheiat șeful statului.

Democrația presupune pluralism

Democrația presupune pluralism, confruntarea argumentelor și posibilitatea ca o voce minoritară să fie auzită. Dar rețelele sociale pot crea o democrație de fațadă, în care există aparent o multitudine de opinii, însă vizibilitatea lor este manipulată.

Fenomenul este documentat. Meta a raportat eliminarea unor rețele de conturi care urmăreau să manipuleze dezbaterea publică prin comportament coordonat și neautentic.

Iar în decembrie 2025, Comisia Europeană a amendat platforma X cu 120 de milioane de euro pentru încălcări ale obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale, inclusiv în privința sistemului de bife albastre și a accesului la date.

Citește și: