Ryanair așteaptă undă verde pentru Boeing 737 MAX 10. Când ar putea ajunge primele avioane în flota companiei

Ryanair este optimistă că Boeing 737 MAX 10 va primi certificarea autorităților americane până la sfârșitul lunii octombrie, după mai multe întârzieri care au afectat programul de dezvoltare al aeronavei. Directorul general al companiei aeriene, Michael O’Leary, a declarat marți, 20 octombrie, că aprobarea ar permite operatorului irlandez să primească 16 avioane de acest tip la începutul anului 2027.

Potrivit Reuters, certificarea este așteptată din partea Administrației Federale a Aviației din Statele Unite, instituția responsabilă de autorizarea aeronavelor pentru operarea comercială pe piața americană. Boeing încearcă de mai mult timp să obțină aprobarea pentru versiunea MAX 10, cel mai mare model din familia 737 MAX.

„Boeing speră să obțină certificarea MAX 10 înainte de sfârșitul lunii octombrie. Suntem în ultimele zece zile ale lunii și suntem destul de optimiști că termenul va fi respectat”, a declarat O’Leary, citat de Reuters, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles.

O nouă întârziere a afectat programul Boeing

Procesul de certificare a fost amânat după ce autoritățile americane au identificat o problemă legată de software-ul de navigație al aeronavei. În septembrie, FAA a anunțat că nu va acorda aprobarea până când situația nu va fi clarificată.

Problema a reprezentat un nou obstacol pentru Boeing, care încearcă să aducă pe piață cea mai mare versiune a modelului său 737 MAX. Programul a înregistrat deja întârzieri importante, iar compania americană trebuie să demonstreze că aeronava îndeplinește toate cerințele de siguranță înainte de a putea începe livrările comerciale.

Certificarea nu depinde însă exclusiv de calendarul anunțat de producător sau de așteptările companiilor aeriene. Decizia finală aparține autorităților americane, care trebuie să confirme că aeronava respectă standardele aplicabile.

Ryanair își pregătește extinderea flotei

Avioanele ar putea contribui la creșterea capacității de transport a companiei, într-un sector în care disponibilitatea aeronavelor influențează direct posibilitatea operatorilor de a introduce noi zboruri și de a-și extinde rețelele. Ryanair este unul dintre clienții europeni importanți ai Boeing și a comandat 150 de aeronave 737 MAX 10, având și opțiunea de a comanda încă 150.