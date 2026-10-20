Irineu Darău, criticat dur de angajații Ministerului Economiei după mesajul de rămas-bun. Acuzații privind presiuni și decizii controversate

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a primit mai multe mesaje de nemulțumire din partea angajaților instituției, după ce le-a transmis un e-mail de rămas-bun. Funcționarii reclamă presiuni, lipsa dialogului și decizii controversate luate în cele zece luni de mandat. Printre acuzații se numără și presupuse nereguli privind remunerarea membrilor consiliilor de administrație.

În mesajul trimis angajaților, ministrul USR le-a mulțumit celor care i-au susținut direcția de lucru. Totodată, i-a îndemnat să continue proiectele începute și să contribuie la îmbunătățirea activității ministerului. Darău a atras însă atenția că în instituție există persoane care nu susțin performanța și corectitudinea.

„Am constatat rapid și că în această instituție există oameni care nu încurajează performanța sau onestitatea”, ar fi scris ministrul.

Afirmațiile sale au provocat reacții din partea unor funcționari, care au ales să îi răspundă tot prin e-mail. Mesajele, obținute de Profit.ro din surse guvernamentale, descriu o relație tensionată între angajați și echipa de conducere.

Angajații reclamă un climat de presiune și lipsă de respect

Într-unul dintre răspunsuri, o angajată susține că mandatul lui Irineu Darău a fost marcat de conflicte și de o comunicare deficitară cu funcționarii. Aceasta afirmă că angajații au fost nevoiți să lucreze într-un mediu dominat de suspiciuni, acuzații și presiuni. În același timp, mai multe proiecte ar fi fost încetinite sau blocate de deciziile noii conduceri.

Potrivit mesajului, funcționarii au continuat să își îndeplinească atribuțiile, inclusiv în weekenduri și de sărbători legale. Cu toate acestea, eforturile lor nu ar fi fost recunoscute de conducerea ministerului.

Angajata critică și atitudinea echipei venite odată cu ministrul. Ea susține că unii funcționari au fost puși în situația de a-i instrui pe noii membri ai conducerii, pentru ca ulterior să fie tratați cu dispreț.

În plus, aceasta contestă modul în care ministrul și-ar fi prezentat public realizările. Potrivit angajatei, o parte dintre rezultatele asumate de conducere au fost obținute prin munca funcționarilor cu experiență.

Mesajul ridică și problema lipsei de contact direct dintre ministru și personalul instituției. Angajata consideră că un dialog mai apropiat ar fi putut preveni o parte dintre conflicte.

Acuzații privind indemnizațiile din consiliile de administrație

Un alt e-mail adresat lui Irineu Darău și unor secretari de stat vizează modul în care au fost stabilite indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație ale companiilor din portofoliul ministerului.

Autorul mesajului susține că, în timpul mandatului, ar fi fost încălcate prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Mai exact, indemnizațiile unor administratori ar fi fost stabilite fără criterii obiective și fără o justificare financiară corespunzătoare.

De asemenea, autorul reclamă diferențe nejustificate între remunerațiile acordate în cadrul diferitelor companii de stat.

Potrivit acuzațiilor, de aceste decizii ar fi beneficiat persoane apropiate politic sau personal de echipa ministrului. Funcționarul avertizează că asemenea practici ar putea expune instituția la litigii și verificări din partea organismelor de control.

Nemulțumiri după eliminarea sporurilor pentru PNRR

Un al treilea mesaj critică decizia ministrului de a opri acordarea sporurilor pentru angajații implicați în proiectele finanțate prin PNRR. Autorul susține că măsura a fost luată fără consultarea personalului și fără explicații privind motivele acesteia.

Potrivit e-mailului, funcționarii afectați au aflat despre eliminarea sporurilor după emiterea ordinelor. În același timp, obligațiile legate de monitorizarea proiectelor și menținerea rezultatelor PNRR au rămas în responsabilitatea lor.

Angajatul consideră contradictoriu faptul că ministrul a lăudat public rezultatele obținute prin PNRR, dar a decis reducerea veniturilor celor implicați în implementarea proiectelor.

Acesta precizează că nu contestă necesitatea respectării legii, ci modul în care a fost adoptată și comunicată măsura. În opinia sa, conducerea ar fi trebuit să explice decizia și să discute cu persoanele afectate înainte de aplicarea acesteia.